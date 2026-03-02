Ukránokat toborozhatnak – Magyar Péter neve is felmerült

Az Ellenpont beszámolója szerint egy ukrán Facebook-csoportban olyan jelentkezőket kerestek, akik a gödi gyár működéséről osztanának meg tapasztalatokat. A cikk szerint a bejegyzésben Magyar Péter neve is szerepelt, és egy e-mail-címet is megadtak, ahová történeteket várnak.
A portál azt írta, hogy a felhívás szerzője fordítási segítséget is felajánlott azoknak, akik nem beszélnek magyarul, a bejegyzést pedig a „Slava Ukraini” kifejezéssel zárta. Az Ellenpont szerint egyértelmű, hogy a Tisza Párt és ukrán szereplők között kapcsolat állhat fenn.
Az említett ukrán Facebook-csoportban közzétett felhívás szerint olyan ukrán munkavállalók jelentkezését várták, akik korábban a gödi akkumulátorgyárban dolgoztak. A bejegyzés arra biztatta az érintetteket, hogy osszák meg történetüket.
„Kedves ukránok! Tudom, hogy sokan dolgoztak a gödi Samsung gyárban. (...) Magyar Péter készített egy interjút az egyik dolgozóval, amiből nagyon sok minden kiderült (sajnos senki sem lepődött meg). Péter most létrehozta ezt az e-mail címet: (...) Ha van saját történetetek, ide küldhetitek el. Ha segítségre van szükségetek a magyar nyelvvel, megpróbálok maximálisan segíteni (több mint 25 éve élek itt, állampolgár vagyok, és aktívan követem a híreket).
Nagyon köszönöm a figyelmet, és Slava Ukraini (Dicsőség Ukrajnának)!”
– írta.
A teljes cikket ide kattintva érhetik el.