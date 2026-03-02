Ukránokat toborozhatnak – Magyar Péter neve is felmerült

Az Ellenpont beszámolója szerint egy ukrán Facebook-csoportban olyan jelentkezőket kerestek, akik a gödi gyár működéséről osztanának meg tapasztalatokat. A cikk szerint a bejegyzésben Magyar Péter neve is szerepelt, és egy e-mail-címet is megadtak, ahová történeteket várnak.

Magyar Péter és Tarr Zoltán

Fotó: Fotó: MTI/Purger Tamás / Fotó: MTI/Purger Tamás

A portál azt írta, hogy a felhívás szerzője fordítási segítséget is felajánlott azoknak, akik nem beszélnek magyarul, a bejegyzést pedig a „Slava Ukraini” kifejezéssel zárta. Az Ellenpont szerint egyértelmű, hogy a Tisza Párt és ukrán szereplők között kapcsolat állhat fenn.

Az említett ukrán Facebook-csoportban közzétett felhívás szerint olyan ukrán munkavállalók jelentkezését várták, akik korábban a gödi akkumulátorgyárban dolgoztak. A bejegyzés arra biztatta az érintetteket, hogy osszák meg történetüket.