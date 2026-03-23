Magyar Péter mely titkosszolgálatokkal játszik össze? – válaszokat követel a Tiszától az ország

„Válaszokat követelünk: Magyar Péter mely titkosszolgálatokkal játszik össze?” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, aki szerint egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párt körül külföldi szolgálatokhoz köthető kapcsolatok rajzolódnak ki.

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett:

Ma lebukott a Tisza Pártot közvetlenül segítő Panyi Szabolcs, aki részt vett a magyar külügyminiszter lehallgatásában.

Korábban az ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek szervezték meg Magyar Péter kijevi útját.

Tseber Roland, a Magyarországról kiutasított kém Magyar Pétert „testvérének” nevezte és aktívan segíti a Tisza Pártot.

Az is köztudott, hogy a Tisza applikációját az ukrán hadsereghez köthető cég fejlesztette, majd a regisztráltak adatait ellopták.

A sajtóban megjelent információk alapján az is ismert, hogy az ukrán aranykonvojjal egy titkosszolgálati tiszt is utazott.

Orbán Balázs mindezek alapján követelte a Tisza Pártot, hogy hozzák nyilvánosságra: pontosan mely titkosszolgálatokkal működnek együtt.