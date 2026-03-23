Magyar Péter mely titkosszolgálatokkal játszik össze? – válaszokat követel a Tiszától az ország

„Válaszokat követelünk: Magyar Péter mely titkosszolgálatokkal játszik össze?” – írta Facebookon Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette, egyre több, külföldi szolgálatokhoz köthető kapcsolat rajzolódik ki a Tisza Párt körül.
A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett:
- Ma lebukott a Tisza Pártot közvetlenül segítő Panyi Szabolcs, aki részt vett a magyar külügyminiszter lehallgatásában.
- Korábban az ukrán titkosszolgálathoz köthető személyek szervezték meg Magyar Péter kijevi útját.
- Tseber Roland, a Magyarországról kiutasított kém Magyar Pétert „testvérének” nevezte és aktívan segíti a Tisza Pártot.
- Az is köztudott, hogy a Tisza applikációját az ukrán hadsereghez köthető cég fejlesztette, majd a regisztráltak adatait ellopták.
- A sajtóban megjelent információk alapján az is ismert, hogy az ukrán aranykonvojjal egy titkosszolgálati tiszt is utazott.
Orbán Balázs mindezek alapján követelte a Tisza Pártot, hogy hozzák nyilvánosságra: pontosan mely titkosszolgálatokkal működnek együtt.
