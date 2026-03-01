Magyar Péternek két félnek is meg kell felelnie: Brüsszelnek és az ukránoknak

A Barátság vezetéken Ukrajna hetek óta nem szállít Magyarországra olajat, arra hivatkozva, hogy az orosz támadások okozta hibákat nem sikerült kijavítani, miközben a magyar kormány szerint nincs technikai akadálya a szállítás újraindításának.

Magyar Péter

A napokban elhangzott nyilatkozatok alapján egyértelművé vált, hogy az ukrán vezetés, Zelenszkij elnökkel az élen, politikai nyomásgyakorlás céljával állította le a vezetéket. Ukrán kormányzati források azt is megerősítették a Politicónak:

egyeztetnek Magyar Péter csapatával, és elvárásaik is vannak.

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Kijevnek.