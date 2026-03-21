Szerhij Szternenko, a 2014-es puccs, a Majdan „hőse", a neonáci Jobboldali Szektor korábbi vezetője és Zelenszkij elnök bizalmasa, akit sokan „a politikai rendszer erőszakos befolyásolásának eszközeként" tartanak számon, most nyíltan kijelentette, Magyar Pétert támogatja az áprilisi választásokon. Az odesszai gyilkosként is ismert férfi a közösségi oldalán arról beszél, hogy Ukrajnának nagyon fontos a magyar választás − írja az Ellenpont.

Magyar Péter egyik támogatója úgy gondolja, hogy semmi szükség a Barátság vezetékre, amelynek a létezését „be kéne fejezni"

Azonban nem csupán arról van szó, hogy egy ukrán szélsőséges támogatja a Tisza Pártot és annak első emberét, az alábbi két dolog már igencsak fegyvertény.

Szternenko Magyar Péter győzelmét várja, hiszen az odesszai gyilkos alapítványa a Tisza Párttal is kapcsolatba hozható. Az Ellenpont már korábban beszámolt arról, hogy a Tisza Világ applikációt fejlesztő PettersonApps vezetője több neonáci és magyargyűlölő fegyveres szervezet is támogat, köztük a Szerhij Szternenko Alapítványt. Szternenko 2014 után az odesszai Jobboldali Szektor vezetője lett. Ez az ultranacionalista, gyakran erőszakos utcai csoport az úgynevezett oroszbarát mozgalmak leverésében játszott szerepet, valójában az önbíráskodásáról ismert szélsőséges csoportosulás – idézi fel az Ellenpont.

A legismertebb ügy 2018-ban történt, amikor Szternenko halálra késelt egy férfit, Ivan Kuznyecovot. A hivatalos verzió szerint önvédelemből ölt, miután két támadó rátámadt; az ügyészek szerint azonban bosszúból és szándékosan szúrt. A bírósági eljárás évekig húzódott, de az ukrán hatóságok szabotálták, és végül minden vád alól felmentették, mert az ügyészség szándékosan átlépte a törvényességi határidőket. Szternenko mára Volodimir Zelenszkij elnök egyik bizalmasának számít, aki a háború kitörése óta önkéntesként a fronton is megfordult. Nemrég pedig az ukrán kormány főtanácsadója is lett.

A Tisza világgal és a szélsőséggel a lista nem ér véget, ez az ember volt, aki azt mondta: „a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni”. Vagyis nem egyszerűen arról beszélt, hogy ne indítsák újra. A megfogalmazásból nyilvánvaló, hogy Szternenkó nem egyszerűen leállítani akarja a vezetéket, hanem lerombolni.