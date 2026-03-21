zelenszkij

Magyar Péternek szurkol az a vlogger, aki a Barátság vezeték megszüntetését javasolta

Videóban állt ki a Tisza Párt elnöke mellett Szerhij Szternenko. Magyar Péter támogatója az a szélsőséges vlogger, akit odesszai gyilkosnak is neveznek, és a Barátság kőolajvezeték lerombolását is javasolta. Szternenko mozgalmát a Tisza Világ applikációt fejlesztő ukrán cég vezetőjének alapítványa is támogatta, az említett férfi az ukrán kormány főtanácsadója − írja az Ellenpont.
Szerhij Szternenko, a 2014-es puccs, a Majdan „hőse", a neonáci Jobboldali Szektor korábbi vezetője és Zelenszkij elnök bizalmasa, akit sokan „a politikai rendszer erőszakos befolyásolásának eszközeként" tartanak számon, most nyíltan kijelentette, Magyar Pétert támogatja az áprilisi választásokon. Az odesszai gyilkosként is ismert férfi a közösségi oldalán arról beszél, hogy Ukrajnának nagyon fontos a magyar választás − írja az Ellenpont

Tata, 2026. március 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárása keretében tartott kampányrendezvényen Tatán 2026. március 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter egyik támogatója úgy gondolja, hogy semmi szükség a Barátság vezetékre, amelynek a létezését „be kéne fejezni"
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Azonban nem csupán arról van szó, hogy egy ukrán szélsőséges támogatja a Tisza Pártot és annak első emberét, az alábbi két dolog már igencsak fegyvertény.

Szternenko Magyar Péter győzelmét várja, hiszen az odesszai gyilkos alapítványa a Tisza Párttal is kapcsolatba hozható. Az Ellenpont már korábban beszámolt arról, hogy a Tisza Világ applikációt fejlesztő PettersonApps vezetője több neonáci és magyargyűlölő fegyveres szervezet is támogat, köztük a Szerhij Szternenko Alapítványt. Szternenko 2014 után az odesszai Jobboldali Szektor vezetője lett. Ez az ultranacionalista, gyakran erőszakos utcai csoport az úgynevezett oroszbarát mozgalmak leverésében játszott szerepet, valójában az önbíráskodásáról ismert szélsőséges csoportosulás – idézi fel az Ellenpont.

A legismertebb ügy 2018-ban történt, amikor Szternenko halálra késelt egy férfit, Ivan Kuznyecovot. A hivatalos verzió szerint önvédelemből ölt, miután két támadó rátámadt; az ügyészek szerint azonban bosszúból és szándékosan szúrt. A bírósági eljárás évekig húzódott, de az ukrán hatóságok szabotálták, és végül minden vád alól felmentették, mert az ügyészség szándékosan átlépte a törvényességi határidőket. Szternenko mára Volodimir Zelenszkij elnök egyik bizalmasának számít, aki a háború kitörése óta önkéntesként a fronton is megfordult. Nemrég pedig az ukrán kormány főtanácsadója is lett.

A Tisza világgal és a szélsőséggel a lista nem ér véget, ez az ember volt, aki azt mondta: „a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni”. Vagyis nem egyszerűen arról beszélt, hogy ne indítsák újra. A megfogalmazásból nyilvánvaló, hogy Szternenkó nem egyszerűen leállítani akarja a vezetéket, hanem lerombolni.

Vagyis Zelenszkij szoros szövetségese, az ukrán hadsereg egyik fő támogatója elárulta, hogy szó sincs semmilyen meghibásodásról, csak arról, hogy politikai okokból nem akarják újraindítani a vezetéket, hogy büntessék a magyar kormányt és Orbán Viktort, és azt is világossá tette, hogy akár le is rombolhatják a Barátság vezetéket.

 

 

