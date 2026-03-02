Hírlevél
Üzenet Magyar Péternek: „Mindenki tudja, hogy Zelenszkij haveroddal együtt zártátok el a Barátság-vezetéket!”

Ne hazudozz, Peti! Ti cinkostársak vagytok, összejátszotok – figyelmeztette Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyar Pétert.
Menczer Tamás arra a nyílt titokra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke müncheni látogatása során közvetítők útján informálódott az ukránok Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos terveiről.

Tudvalévő, hogy Magyar Pétert tájékoztatták arról, hogy Zelenszkij nem akarja újraindítani a Magyarország számára fontos olajvezetéken történő szállítást.

Mindenki tudja, hogy Zelenszkij haveroddal együtt zártátok el a Barátság-vezetéket! Azonnal meg is tudnátok nyitni”

 – mutatott rá Menczer Tamás, azonban hozzátette, hogy a kormány ettől függetlenül meg fogja védeni az országot.

 

