Menczer Tamás arra a nyílt titokra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke müncheni látogatása során közvetítők útján informálódott az ukránok Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos terveiről.

Üzenet Magyar Péternek: „Mindenki tudja, hogy Zelenszkij haveroddal együtt zártátok el a Barátság-vezetéket!” Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Tudvalévő, hogy Magyar Pétert tájékoztatták arról, hogy Zelenszkij nem akarja újraindítani a Magyarország számára fontos olajvezetéken történő szállítást.

Mindenki tudja, hogy Zelenszkij haveroddal együtt zártátok el a Barátság-vezetéket! Azonnal meg is tudnátok nyitni”

– mutatott rá Menczer Tamás, azonban hozzátette, hogy a kormány ettől függetlenül meg fogja védeni az országot.