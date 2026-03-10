Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb sokkoló fejlemény az ukrán aranykonvoj kapcsán – Magyar Péterhez is köze van

Ne maradjon le!

Brutális teljesítményű fegyverrel készül támadni Irán – elképesztő pusztítást hoz

Orbán Balázs

Orbán Balázs: A tét az, hogy magyar vagy ukrán többség lesz a parlamentben

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy súlyos geopolitikai kérdések várnak Magyarországra a következő években. Orbán Balázs szerint a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a magyar parlament képes lesz-e nemet mondani az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos külső követelésekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázstöbbségiVálasztás 2026magyarukrán

Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében azt emelte ki, hogy a következő időszak legfontosabb politikai kérdése az, hogy a magyar Országgyűlés képes lesz-e megvédeni a nemzeti érdekeket a nemzetközi nyomással szemben.

Orbán Balázs szerint kulcsfontosságú kérdés, hogy a magyar parlamentben megmarad-e a nemzeti érdekeket képviselő többség
A miniszterelnök politikai igazgatója arra hívja fel a figyelmet, hogy súlyos geopolitikai kérdések várnak Magyarországra a következő években. Orbán Balázs szerint a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a magyar parlament képes lesz-e nemet mondani az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos külső követelésekre. Fotó: Róka Dániel 


Orbán Balázs szerint kulcsfontosságú kérdés, hogy a magyar parlamentben megmarad-e a nemzeti érdekeket képviselő többség

Magyar vagy ukrán többség van a parlamentben? Ez a kérdés”

- fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs elmondta, hogy a parlament egy fontos határozatot fogadott el, amelyben több kulcskérdésben is egyértelmű álláspontot rögzítettek. A döntés értelmében Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, nem támogatja az olcsó orosz energiáról való leválást, és nem kíván részt venni a háborúban sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonákkal.

Kimondtuk, hogy nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, kimondtuk, hogy nem támogatjuk, hogy leváljunk az olcsó orosz energiáról, és kimondtuk, hogy nem adunk a háborúba pénzt, fegyvert és katonát”

- hangsúlyozta a politikus, aki szerint a következő években a mostaniaknál is súlyosabb döntések kerülhetnek napirendre.

A következő években ilyen és ehhez hasonló súlyosabb kérdések jönnek. A háború itt kopogtat az ajtónkon”

- mondta.

Orbán Balázs szerint Ukrajna csatlakozása és az energiapolitikai döntések komoly gazdasági következményekkel járhatnak Magyarország számára.

Ukrajna minden pénzünket el akarja venni, és le akarnak minket választani az olcsó orosz energiáról”

- fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója, aki szerint ezért kulcsfontosságú kérdés, hogy a magyar parlamentben megmarad-e a nemzeti érdekeket képviselő többség.

A kérdés az az, hogy megmarad-e a magyar többség a magyar országgyűlésben”

- hangsúlyozta Orbán Balázs.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!