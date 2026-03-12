A magyarokat fenyegető ukrán nyilatkozatok, az olajellátás és a védett ár is terítéken a Kormányinfón – kövesse élőben!

A Magyarországgal és Orbán Viktor családjával szembeni ukrán fenyegetésekről, a Barátság kőolajvezeték állapotának ellenőrzéséről, a védett üzemanyagár bevezetéséről és a háborús helyzetről is beszámol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a 10 órakor kezdődő Kormányinfón.
Cikkünk frissül, kövesse élőben!
Ha Zelenszkij nem tud a delegációról, akkor az ukrán állam nem működik – vagy az elnök hazudik
Szóba került az üzemanyagok védett ára, valamint a Barátság kőolajvezeték ügye is. Gulyás Gergely elmondta: a kormány minden eszközzel azon dolgozik, hogy a vezetéket újraindítsák, mert az energiaellátás és az üzemanyagárak alakulása szorosan összefügg ezzel.
A védett üzemanyagár bevezetése kapcsán a BKV és a Volán jelezte: ők nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, mivel nagykereskedelmi áron vásárolnak a Moltól. Gulyás szerint ugyanakkor a legfontosabb az, hogy a Barátság vezeték ismét működjön, mert ez az üzemanyagárakra is hatással van.
Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar delegáció érkezett Kijevbe, hogy az ukrán vezetéssel tárgyaljon a Barátság vezeték ügyéről. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a látogatás szerinte magánjellegű, és nem érti annak célját.
Gulyás Gergely erre úgy reagált:
Ha az ukrán elnök ennyire tájékozatlan, akkor az az állam nem működik. Vagy Zelenszkij hazudik”.
Az ukrán külügy szóvivője közben úgy fogalmazott, hogy az ukrán vezetés a magyar delegáció érkezését úgy értékeli, mintha turisták érkeztek volna az országba. Gulyás szerint ugyanakkor a magyar vizsgálóbizottság felállítása éppen a jó szándék jele, hiszen semmi akadálya nem lenne annak, hogy az ukrán fél bemutassa az állítólagos károkat. A miniszter szerint az, hogy a magyar szakértőket nem engedik be, inkább azt bizonyítja, hogy a vezeték működőképes.
Orbán Viktor a fenyegetések ellenére is elmegy a lakossági fórumokra
A Kormányinfón szóba került Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus kijelentése is, aki korábban Orbán Viktor gyermekeit is emlegetve fogalmazott meg fenyegetést. A kérdés arra irányult, hogy a miniszterelnök a történtek után is részt vesz-e a nyilvános lakossági fórumokon.
Gulyás Gergely azt mondta:
Orbán Viktor továbbra is elmegy a nyilvános rendezvényekre, a fenyegetések nem változtatják meg a programját. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ilyen kijelentéseket komolyan kell venni.
Hozzátette: különösen azért kell komolyan venni a történteket, mert szerinte korábban az ukrán elnök részéről is érkezett fenyegetés a magyar miniszterelnökkel szemben. Az Orbán Viktor biztonságáért felelős szervek ennek megfelelően járnak el, és biztosítják a szükséges védelmet Orbán Viktor számára a nyilvános eseményeken is.
Az amerikai cél: béke vagy legalább tűzszünet
A miniszter az orosz-ukrán háborúról is beszélt. Elmondása szerint az amerikai adminisztráció két célt tűzött ki maga elé: elsősorban a béke megteremtését, ennek hiányában pedig legalább egy tűzszünet elérését.
Gulyás Gergely szerint ugyanakkor az orosz álláspont ettől eltér. A miniszter úgy fogalmazott: Oroszország hajlandó békét kötni, de tűzszünetet nem, és ezt Vlagyimir Putyin korábban Orbán Viktornak is egyértelművé tette.
65–70 körzetben lát esélyt a Fidesz győzelmére Orbán Viktor
Gulyás beszélt a közelgő választásokról és a nemzetközi helyzetről is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Orbán Viktor értékelése alapján több tucat választókerületben jó esélye van a kormánypártoknak. Elmondta:
A miniszterelnök szerint jelenleg 65–70 olyan egyéni választókerület van, ahol a Fidesz győzelmének komoly esélye látszik.
Donald Trump számos katonai konfliktust lezárt
Gulyása nemzetközi helyzet kapcsán Donald Trump szerepéről is szót ejtett. Mint mondta, a Magyarországot közvetlenül érintő háborús konfliktusban az amerikai elnök mindent megtesz a béke megteremtéséért, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Államok a múltban katonai eszközökkel is lezárt konfliktusokat, például Irán ellen indított hadműveletek során.
Zelenszkij lépte át a diplomáciai határokat
Gulyás Gergely több aktuális külpolitikai és belpolitikai kérdésről is beszélt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az ukrán elnök diplomáciai stílusa túllép a megszokott kereteken, és ez magyarázza a feszült reakciókat.
A minisztert arról is kérdezték, hogy Lázár János korábban azt javasolta: terjesszék a „Z1G” kifejezést. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy az ügyben érdemes inkább magát Lázár Jánost kérdezni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a diplomáciai határok átlépése nem Magyarország részéről történt.
A diplomáciában megszokott formákat nem Magyarország lépte túl, hanem az ukrán elnök. Az ukrán elnök nem része az európai civilizációnak”
– fogalmazott Gulyás.
A miniszter egy másik kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a hatóságok figyelmét a világ bármely pontján felkeltené egy olyan szállítmány, amely jelentős mennyiségű készpénzt tartalmaz.
Zelenszkij viselkedése árulkodó a Barátság-olajvezetékkel kapcsolatban
A Miniszterelnökséget vezető miniszter ételmezése szerint az, hogy Zelenszkij elnök nem akar tudomást venni a Barátság kőolajvezeték ellenőrzése céljából Kijevbe érkezett magyar küldöttségről,
arra utal, hogy nincs akadálya az olajszállítás újraindításának a Barátság-vezetéken.
Emlékeztetett rá, hogy a kormány hétfőn rendkívüli ülést tartott, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai és az iráni konfliktusok miatt kialakult olajárrobbanás miatt hívott össze. A kormány döntött arról, hogy Magyarország területén bevezeti az üzemanyagok védett árát. Ennek értelmében a benzin literjét legfeljebb 595 forintért, a gázolajat 615 forintért lehet árusítani a hazai benzinkutakon.
A kormány elítéli az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetéseket
Gulyás Gergely a magyar kormány nevében élesen elítélte az Orbán Viktort és családját ért ukrán fenyegetéseket, amelyek a magyar emberekre is vonatkoznak. Azt mondta, vannak Magyarországon olyan politikai erők – élükön a Tisza Párttal – amelyek a konzervatív kormánnyal szemben álló politikát képviselnek, Ukrajna pedig nyilvánvalóan az utóbbiak győzelmét kívánja az áprilisi választásokon.
Ukrajnának lehetővé kell tennie az orosz olaj szállítását
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Ukrajnának lehetővé kell tennie az orosz olaj szállítását a saját területén keresztül. Ennek biztosítására magyar szakmai küldöttség indult Ukrajnába, melynek célja, hogy a magyar szakemberek meggyőződjenek arról, hogy van-e technikai akadálya a Barátság olajvezeték újraindításának.
Magyarország fenntartja azt az álláspontját, hogy Ukrajna nem számíthat hazánk támogatására mindaddig, amíg az ország olajellátását Zelenszkij elnök veszélyezteti.
Amennyiben Zelenszkij feloldja az orosz olajszállítás blokkolását, akkor lehet szó a magyar vétó feloldásáról - mondta a miniszter.
A magyar autósokat, fuvarozókat óvja a védett üzemanyagár
A kormány döntése értelmében itthon kedd éjféltől érvénybe lépett a védett ár, ezzel szemben Európában elszálltak az üzemanyagárak.
Németországban már 800 forint felett jár a dízel ára
– hívják fel a figyelmet Magyarország Kormányának Facebook-oldalán.