Nekünk Magyarország az első!”

Kormányülést tartott ma Magyarország kormánya, amelynek egyik központi témája az energiabiztonság és az ukrán–magyar viszony alakulása volt. A tanácskozásról Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be.

A Tiszának Zelenszkij és Ukrajna az első, nekünk viszont Magyarország

- közölte a miniszter, hozzátéve, hogy ebben a kérdésben óriási különbség van a Fidesz és az ellenzék álláspontja között. Mint írta:

A honvédelmi miniszter üzenetében kiemelte, hogy a kormány nem enged a külső nyomásnak, és minden eszközzel megvédi a magyar emberek biztonságát – különösen az energiaellátás területén.

Az ukránok hiába próbálnak zsarolni minket, minden eszközzel megvédjük a magyar emberek energiabiztonságát. Ameddig az ukránok nem adnak olajat, addig nem kapnak gázt.”

- fogalmazott a miniszter.

A kormányülés a hírek szerint egyértelműen legfőképpen az energiabiztonság és a nemzeti érdekek védelmének jegyében zajlott, amelyekkel kapcsolatban számos konkrét döntés született.

A részletekről hamarosan bővebb tájékoztatást is kap a nyilvánosság. A kormány bejelentette, hogy csütörtökön 10 órától ismét Kormányinfót tartanak, ahol részletesen ismertetik majd a mai kormányülés legfontosabb döntéseit.