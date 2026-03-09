Magyarország helyett Ukrajna mellé állt az Európai Parlament elnöke

Orbán Balázs közösségi oldalán tett közzé egy videót Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalásáról.

Magyarország helyett Ukrajna mellé állt Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke Forrás: Facebook/Roberta Metsola

A máltai politikus kifejtette:

Sehol sem egyértelműbb ez a sürgető kényszer, mint Ukrajna folyamatos és következetes támogatásában.”

Tehát megállapítható, hogy Zelenszkij ámokfutása ellenére sem hátrál ki mögüle a háborúpárti elit.