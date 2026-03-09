Lehet tippelni, hogy Magyarország, vagy Ukrajna mellett állt-e ki Magyar Péter párttársa, az Európai Parlament elnöke, miután Ukrajna zsarolja Magyarországot, és Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Orbán Balázs közösségi oldalán tett közzé egy videót Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalásáról.
A máltai politikus kifejtette:
Sehol sem egyértelműbb ez a sürgető kényszer, mint Ukrajna folyamatos és következetes támogatásában.”
Tehát megállapítható, hogy Zelenszkij ámokfutása ellenére sem hátrál ki mögüle a háborúpárti elit.
