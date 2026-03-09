Hírlevél
Magyarország helyett Ukrajna mellé állt az Európai Parlament elnöke

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
Lehet tippelni, hogy Magyarország, vagy Ukrajna mellett állt-e ki Magyar Péter párttársa, az Európai Parlament elnöke, miután Ukrajna zsarolja Magyarországot, és Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.
Európai ParlamentukrajnaBarátság kőolajvezetékVolodimir ZelenszkijOrbán Balázs

Orbán Balázs közösségi oldalán tett közzé egy videót Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalásáról.

Magyarország helyett Ukrajna mellé állt Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke
Magyarország helyett Ukrajna mellé állt Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke Forrás: Facebook/Roberta Metsola

A máltai politikus kifejtette: 

Sehol sem egyértelműbb ez a sürgető kényszer, mint Ukrajna folyamatos és következetes támogatásában.”

Tehát megállapítható, hogy Zelenszkij ámokfutása ellenére sem hátrál ki mögüle a háborúpárti elit.

 

