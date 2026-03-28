Magyarország is csatlakozott Melania Trump globális kezdeményezéséhez

Magyarország is csatlakozott a Fostering the Future Together globális koalíció nevű nemzetközi kezdeményezéshez, amelyet Melania Trump indított el. A program első csúcstalálkozóját március 24-25-én rendezték meg Washington városában. A magyar részvételről Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár számolt be közösségi oldalán. A találkozón Magyarországot ő, valamint a 4iG Nyrt. képviselte.

A kétnapos esemény középpontjában a fiatal generációk jövője állt. A résztvevők a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepéről, a digitális írástudás fejlesztéséről és a gyermekek online védelméről egyeztettek. A kezdeményezés célja, hogy innovatív oktatási programok és eszközök jöjjenek létre, valamint hogy a köz- és a magánszféra együttműködésével hatékony oktatáspolitikai megoldások szülessenek.

A koalíció munkájába több vezető technológiai vállalat is bekapcsolódott, köztük az OpenAI, a Microsoft, az xAI, a Meta, az Adobe, a Google és a Zoom.

A csúcstalálkozó egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a gyorsan változó világ kihívásaira csak nemzetközi együttműködéssel lehet érdemi választ adni. A résztvevők egyetértettek abban is, hogy a fiatalok tudatos felkészítése kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.