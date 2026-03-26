Húzzál el a pi***ba! – mondta a felbőszült ellentüntető, majd rátámadt a Mandiner munkatársnőjére

Gulyás Virág, a Mandiner munkatársa Orbán Viktor törökszentmiklósi nagygyűlésén végezte volna a munkáját, amikor belefutott az ellentüntetőkbe. Egyikük, a nőnél jóval termetesebb férfi előbb elküldte melegebb éghajlatra, majd fizikai támadás intézett a sajtómunkatárs ellen. Gulyás Virág jelezte, hogy feljelentést fog tenni az atrocitás miatt. Különösen felháborító, hogy a megbotránkoztató eset után a jelen lévő tiszások – még a nők is – a támadót vették védelmükbe.