Jó hír a bicikliseknek: a leálló Bubi helyére érkezik a Manfred

A Manfred néven induló új bringarendszerről írt Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető szerint a Karácsony-Tisza városvezetésnek még az egyetlen, mindenki által szeretett szolgáltatást is sikerült tönkretennie, ezért júniusig nincs Bubi. A budapestiek azonban kezükbe vették az ügyet, és elindítják a Manfredet. A bejegyzésben azt írta: a főváros kizárta a Csepel Műveket az új Bubi-pályázatból, hogy külföldi kerékpárok kerüljenek a rendszerbe, a magyar gyártó azonban nem adta fel.

A Manfred appilkáció segítségével lesz majd használható a rendszer (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Érkezik a Bubi pótlására a Manfred

A projekt egy magánvállalkozás és a csepeli önkormányzat együttműködésével valósul meg, és a Csepel Művek kerékpárjai kerülnek forgalomba. A rendszer elnevezése Weiss Manfréd előtt tiszteleg, és a magyar ipar hagyományaira épít.