A marihuána teljes körű legalizálását sürgeti a Kutyapárt embere

Kétszer kellett visszakérdeznie az egyébként szélsőbalos műsorvezetőnek, hogy biztosan jól hallotta-e Nagy Dávid válaszát. A kutyapárti képviselő tervei szerint a magyarországi leszakadó rétegek körében lehetővé kellene tenni a marihuána (köznapi nevén vadkender) háztáji termesztését, ami néhány év múlva több százmilió forintos bevételeket hozna az államkasszának.

A Kutyapárt a marihuána legalizálásával növelné az állami bevételeket

A negyedik évtől kezdve vizionált elképesztő bevételeket a képviselőjelölt szerint német és spanyol példa alapján „hozták össze,” és tervezik itthon is a nyugati országok példáját követni. Nagy Dávid szerint nemcsak az állami adóbevételek gyarapítására lenne alkalmas ez a kezdeményezés, hanem több egészségügyi probléma megoldását is a széleskörű marihuána-használatban látja.

Mindeközben Magyarországon

Hazánkban is komoly társadalmi problémát jelent a kábítószer-használat. A tudatmódosító szerekkel élők aránya a felnőttek körében 2019 és 2023 között 7,9 százalékról 11 százalékra nőtt, a fiataloknál pedig még magasabb: a 18–34 évesek 17,4 százaléka, a 15–16 éves diákok közel 15 százaléka fogyasztott már kannabiszt.

A jelenség nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi válságjel is, amely bűnözést, függőséget és családok széthullását idézi elő.

Ezt a helyzetet szeretné megkoronázni a marihuána legalizálásával a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.