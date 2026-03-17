Gulyás Márton

A marihuána teljes körű legalizálását sürgeti a Kutyapárt embere

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Megfagyott a levegő a Partizán stúdiójában, miután Nagy Dávid bejelentette, milyen módon növelné a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az állam bevételeit. A párt képviselőjelöltje szerint a marihuána teljes körű legalizálásával és termesztésének szorgalmazása révén idővel akár évi 300 milliárd forintos bevételt is el lehetne érni.
Gulyás Márton

Kétszer kellett visszakérdeznie az egyébként szélsőbalos műsorvezetőnek, hogy biztosan jól hallotta-e Nagy Dávid válaszát. A kutyapárti képviselő tervei szerint a magyarországi leszakadó rétegek körében lehetővé kellene tenni a marihuána (köznapi nevén vadkender) háztáji termesztését, ami néhány év múlva több százmilió forintos bevételeket hozna az államkasszának.

Nagy Dávid a marihuána teljes körű legalizálásával növelné az állami bevételeket (Forrás: Facebook/Nagy Dávid)

A Kutyapárt a marihuána legalizálásával növelné az állami bevételeket

A negyedik évtől kezdve vizionált elképesztő bevételeket a képviselőjelölt szerint német és spanyol példa alapján „hozták össze,” és tervezik itthon is a nyugati országok példáját követni. Nagy Dávid szerint nemcsak az állami adóbevételek gyarapítására lenne alkalmas ez a kezdeményezés, hanem több egészségügyi probléma megoldását is a széleskörű marihuána-használatban látja.

Mindeközben Magyarországon

Hazánkban is komoly társadalmi problémát jelent a kábítószer-használat. A tudatmódosító szerekkel élők aránya a felnőttek körében 2019 és 2023 között 7,9 százalékról 11 százalékra nőtt, a fiataloknál pedig még magasabb: a 18–34 évesek 17,4 százaléka, a 15–16 éves diákok közel 15 százaléka fogyasztott már kannabiszt.

A jelenség nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi válságjel is, amely bűnözést, függőséget és családok széthullását idézi elő.

Ezt a helyzetet szeretné megkoronázni a marihuána legalizálásával a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

 

