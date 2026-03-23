Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette: itt a vége - az egész világot sokkolta a lépés

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Márki-Zay Péter

Akad bőven hazaáruló a Tisza sorai között!

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Felháborodva reagált a honvédelmi miniszter Márki Zay Péter botrányos kijelentésére, miszerint az a kárpátaljai magyar, aki nem hajlandó harcolni Ukrajnáért, gyáva. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ellenzék inkább saját soraiban keressen gyáva, hazaáruló személyeket, mert akad bőven.
Márki-Zay Péter vasárnap úgy nyilatkozott, hogy a kárpátaljai magyarságnak kötelessége megvédeni Ukrajnát a háborúban. A polgármester szerint aki ezt nem teszi, az gyáva, hazaáruló. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videóban reagált a felháborító kijelentésre.

A honvédelmi miniszter is minősíthetetlennek tartja Márki-Zay Péter kijelentését (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség)

Márki-Zay Péter kijelentése hatalmas port kavart

A politikus úgy fogalmazott, hogy „utolsó gyáva hazaáruló” az a kárpátaljai magyar, aki nem védi meg fegyverrel a családját. Emellett hangsúlyozta: szerinte nincs olyan, hogy ukrán-magyar kettős állampolgár, mert Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Szalay-Bobrovniczky Kristóf erre úgy reflektált:

Szerintem meg az a gyáva hazaáruló, aki odaígéri az országét előre Brüsszelbe meg Kijevbe. Gyáva hazaárulókat a saját sorai között keressen a Tisza vezette ellenzék, akad bőven!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!