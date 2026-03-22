Márki-Zay Péter hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért

Márki-Zay Péter, Magyar Péter és a Tisza szövetségese gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért – írja legfrissebb posztjában Szentkirályi Alexandra.

Márki-Zay Péter felháborító mondatait Szentkirályi Alexandra osztotta meg közösségi oldalán

A Fidesz budapesti elnöke úgy véli, a Márki-Zay-féle politikusok gondolkodás nélkül küldenék halálba azokat a magyarokat, akik nem akarják az életüket adni egy értelmetlen háborúban.

Ezt gondolja Márki-Zay Péter

A kárpátaljai embereknek kötelességük megvédeniük a hazájukat, ha nem így tesznek, akkor gyávák – jelenti ki a Magyar Péter-rajongó városvezető a bejegyzéshez csatolt videóban.

Szentkirályi Alexandra hozzáfűzte: Ukrajna uniós csatlakozásával a háború lépne be az Európai Unióba, és akkor a Márki-Zay Péterek és Magyar Péterek minden európai ember „hazafias” kötelezettségének” tartanák, hogy az orosz frontra menjenek az európai fiatalok.



Ne hagyjuk, hogy futóbolondok belerángassák a hazánkat ebbe az őrületbe!

Ebből a háborúból ki kell maradni!

Erre pedig Orbán Viktor a garancia, a Fidesz pedig a biztos választás!

