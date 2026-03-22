Márki-Zay Péter kijelentése után elszabadultak az indulatok: „gyáva hazaáruló, aki nem harcol”

A hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter nyilatkozata komoly visszhangot váltott ki, különösen a kisebbségi jogok és a háborús szerepvállalás kérdésében.

Márki-Zay Péter nyilatkozata újabb vitát indított a kárpátaljai magyarok helyzetéről.

Mit mondott pontosan Márki-Zay Péter kárpátaljai magyarokról?

Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, hogy „utolsó gyáva hazaáruló” az a kárpátaljai magyar, aki nem védi meg fegyverrel a családját. Emellett hangsúlyozta: szerinte nincs olyan, hogy ukrán–magyar kettős állampolgár, mert Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot.

Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárok, akiknek – megfogalmazása szerint – kötelességük megvédeni hazájukat.

Miért lehet vitatott Márki-Zay Péter kijelentése?

A megszólalás több érzékeny kérdést is érint.

Márki-Zay Péter kijelentése a kisebbségi közösségek helyzetére, az állampolgárság kérdésére és a háborús részvétel morális dilemmáira is rávilágít. A téma különösen érzékeny a kárpátaljai magyarok szempontjából, akik kettős identitás és eltérő jogi környezet között élnek.

A nyilatkozat várhatóan tovább erősíti a politikai és társadalmi vitákat a kérdésben.