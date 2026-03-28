Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

nemzeti választási iroda

Mától lehet leadni a levélszavazatokat a kijelölt külképviseleteken

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól adhatják le a levélszavazatukat tartalmazó válaszborítékokat az országgyűlési választásra a külképviseleteken, öt külképviseleten hosszabbított nyitvatartás lesz. A külképviseleteken nem csak azok adhatják le a válaszborítékot, akik ott vették fel a szavazási levélcsomagot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti választási irodaVálasztás 2026levélszavazat

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak március 18-áig kellett felvételüket kérniük a névjegyzékbe ahhoz, hogy levélben szavazhassanak az április 12-ei országgyűlési választáson, ezt 497 ezren tették meg.

Szabadka, 2022. március 30. Leadja az április 3-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy nő a szabadkai magyar főkonzulátuson 2022. március 30-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak. MTI/Molnár Edvárd
Fotó: Molnár Edvárd / MTI Fotószerkesztõség

A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot: választhatták a postai kézbesítést, de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.

Orbán Viktor a legnépszerűbb, a kisebb pártok már bejutási küszöb felett

 

Az NVI már március közepén elkezdte postázni a szavazási levélcsomagokat, azok a levélben szavazók pedig, akik azt kérték, hogy ezt személyesen vehessék át, szombattól tehetik meg április 11-ig minden nap 7 és 21 óra között öt kijelölt külképviseleten (Ungvár, Beregszász, Kolozsvár, Csíkszereda, Szabadka), a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7-től 22 óráig.

Hétfőtől további hét külképviseleten (Belgrád, Bukarest, Kassa, Pozsony, Eszék, Lendva, Kijev) is átvehetik a szavazási levélcsomagjukat április 11-éig munkanapokon 9 és 16 óra között.

Át lehet venni a szavazási levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határ menti településen.

Agresszió Győrben – a tiszások nem bírtak magukkal

Aki személyes átvételt kért, az köteles a személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni. Meghatalmazott útján a levélcsomag nem vehető át. A válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6 és 19 óra között) is, illetve Magyarországon a 97 egyéni választókerületi székhelyen is, a szavazás napján 6 és 19 óra között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!