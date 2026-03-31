Telt házas bemutatója volt a győri MCC-nél a Mohács - Világok harca című filmnek

Hatalmas sikert aratott a telt ház előtt bemutatott magyar történelmi dokumentumfilm Győrben is. Gulyás Gergely is ott volt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) győri képzési központjának megújult épületében a Mohács - Világok harca című dokumentumfilm bemutatóján és az azt követő beszélgetésen.



Az MCC győri könségének nagyon tetszett a történelmi dokumentumfilm

Mint ismeretes Mohács - Világok Harca címmel dokumentumfilmet készített a Rubicon a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A történelmi folyóirat alkotása számos magyar és külföldi történész megszólaltatásával, rekonstruált jelenetekkel mutatja be a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét.

Az először március elején országosan bemutatott film egyik legnagyobb erénye, hogy túllép a jól ismert toposzokon: árnyaltan mutatja be II. Lajos szerepét, az Oszmán Birodalom felemelkedését, és azt is, hogyan látták az eseményeket a „másik oldalon”. Mindeközben számos, a mohácsi csatához kapcsolódó tévhitet is tisztáz.