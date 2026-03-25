Már a saját hazugságába is belezavarodik a Medián vezetője, aki ismét „kutatott” Magyar Péternek

Hann Endre borzasztó kellemetlen módon szólta el magát, de legalább igazat mondott. A Medián vezetője arról beszélt, hogy egyenletesen nőni látszik a Fidesz előnye, végül a műsorvezetőnek kellett kijavítania őt.
A Mediánt sokan onnan ismerhetik, hogy rendre hozakodik elő olyan felmérésekkel, amelyek a Tisza Párt irreálisan toronymagas előnyéről adnak számot. A kutatások karmestere nem más, mint Hann Endre, akinek nem mellesleg ukrán zászló virít Facebook-profilképén.
Olyannyira mérhetetlen a Tisza előnye, hogy a Mediánnak nem is sikerült hitelesen mérnie
Januári és februári mérésekről is bebizonyosodott, hogy a mért adatok eltérnek a publikáltaktól. Hann Endre a tiszás március 15-ei felvonuláson is részt vett, azt követően pedig gyorsan ki is kutatta, hogy a Tisza Párt elsöprő győzelmének ígérete lóg a levegőben.
Ezek a légből kapott kutatások remek alapanyagként szolgálnak az ellenzéki média számára, azonban – mint Deák Dániel is elmondta – több ponton beigazolódott már, hogy pontatlanok és manipuláltak.
