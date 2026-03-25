Már a saját hazugságába is belezavarodik a Medián vezetője, aki ismét „kutatott” Magyar Péternek

A Mediánt sokan onnan ismerhetik, hogy rendre hozakodik elő olyan felmérésekkel, amelyek a Tisza Párt irreálisan toronymagas előnyéről adnak számot. A kutatások karmestere nem más, mint Hann Endre, akinek nem mellesleg ukrán zászló virít Facebook-profilképén.

Két manipulált Medián-mérés között Hann Endre ukrán zászlós profilképet is kirakott (Fotó: Facebook/Hann Endre)

Olyannyira mérhetetlen a Tisza előnye, hogy a Mediánnak nem is sikerült hitelesen mérnie

Januári és februári mérésekről is bebizonyosodott, hogy a mért adatok eltérnek a publikáltaktól. Hann Endre a tiszás március 15-ei felvonuláson is részt vett, azt követően pedig gyorsan ki is kutatta, hogy a Tisza Párt elsöprő győzelmének ígérete lóg a levegőben.