Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

hann endre

Már a saját hazugságába is belezavarodik a Medián vezetője, aki ismét „kutatott” Magyar Péternek

Hann Endre borzasztó kellemetlen módon szólta el magát, de legalább igazat mondott. A Medián vezetője arról beszélt, hogy egyenletesen nőni látszik a Fidesz előnye, végül a műsorvezetőnek kellett kijavítania őt.
hann endreMedián Közvélemény-és Piackutató IntézetMedián-felmérésDeák DánielMagyar Péter

A Mediánt sokan onnan ismerhetik, hogy rendre hozakodik elő olyan felmérésekkel, amelyek a Tisza Párt irreálisan toronymagas előnyéről adnak számot. A kutatások karmestere nem más, mint Hann Endre, akinek nem mellesleg ukrán zászló virít Facebook-profilképén.

Két manipulált Medián-mérés között Hann Endre ukrán zászlós profilképet is kirakott (Fotó: Facebook/Hann Endre)
Olyannyira mérhetetlen a Tisza előnye, hogy a Mediánnak nem is sikerült hitelesen mérnie

Januári és februári mérésekről is bebizonyosodott, hogy a mért adatok eltérnek a publikáltaktól. Hann Endre a tiszás március 15-ei felvonuláson is részt vett, azt követően pedig gyorsan ki is kutatta, hogy a Tisza Párt elsöprő győzelmének ígérete lóg a levegőben. 

Ezek a légből kapott kutatások remek alapanyagként szolgálnak az ellenzéki média számára, azonban – mint Deák Dániel is elmondta – több ponton beigazolódott már, hogy pontatlanok és manipuláltak.

 

