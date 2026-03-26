Sorra jelennek meg az ukrán sajtóban a győzelmi hírek arról, hogy a Medián olyan léptékű Tisza előnyt mért, amely gyakorlatilag behozhatatlan a választásig fennmaradó napokban. Erről a Tűzfalcsoport jelentetett meg egy összeállítást, amelyben nem csak az ukránok korai örömét szemlézik a magyar olvasók számára, hanem a Medián néhány jellegzetes tulajdonságát is bemutatják, amelyek miatt nem érdemes előre inni a medve bőrére, ha Hann Endre méri hozzá az italt.

A Medián 20 százalék feletti Tisza vezetést mért márciusban (forrás: MTI/Beliczay László)

A Medián a Tisza Párt megalakulása pillanatától gyanús méréseket tesz közzé

Nem pusztán a Tisza Pártot mérik felül Hann Endréék, hanem Magyar Péter népszerűsége is sorozatosan a csúcsokat ostromolja, miközben a pártvezér kínosabbnál kínosabb ügyeiről széles körben szerez tudomást a közvélemény.

Merre húz a Medián?

Hann Endre beszélt arról egy vele készült interjúban, hogy alapítója volt a Szabad Demokraták Szövetségének, valamint a közvélemény-kutató cégének a tulajdonosi hátterében összefonódás van a Tisza Párt egyik legfőbb propagandalapja, a HVG tulajdonosaival.

És ha mindez nem lenne elég a Medián gyanús méréseinek magyarázatára, akkor azt is felsorolja a Tűzfalcsoport cikke, hogy ki mindenkinek mért már a baloldalon Hann cége hasonló módon biztató számokat, amelyeket aztán a valóság nem igazolt:

Botka László, mint a legnépszerűbb MSZP-s

az MSZP támogatottsága 2018-ban

Márki-Zay Péter, mint az ellenzék miniszterelnök-jelöltje

az ellenzéki összefogás a 2022-es történelmi bukás előtt

Karácsony Gergely toronymagas vezetése, mielőtt éppenhogy sikerült megnyernie a főpolgármesteri mandátumot

és Bajnai Gordon, akinek nem hogy a választást, de ez ellenzék vezető szerepét sem sikerült elérnie

A cikk még kitért a Medián finanszírozási hátterére, ami szerint 2021-2024 között mintegy félmilliárd forint bevételre tett szert, és a Tisza Párt megjelenésével nőtt az összeg.

A további részletek a Tűzfalcsoport cikkében olvasható.