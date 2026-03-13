Meglepetés-előadók is lesznek a március 15-i nemzeti ünnepen – mutatjuk a programot

„A nemzeti ünnep programjában meglepetéssel is készülünk” – írta Kovács Zoltán a közösségi oldalán. A Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel. Petőfi Sándor Csatadal című költeményét pedig Varga Csanád előadásában hallhatjuk.
A Tolcsvay László által megzenésített
Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás közösen adja elő.
Az esemény házigazdája Rákay Philip lesz.
Beszédet mond Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Lázár János közlekedési miniszter, majd záróakkordként
Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet a Parlament előtt.
„Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten!” – tette hozzá az államtitkár.
„Találkozzunk vasárnap, mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!”