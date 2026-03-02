Honvédelmi miniszter: a magyarokat nem lehet átverni!

Hírlevél
55 perce
Hajdúhadházon bukkant fel Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter.
miniszterfideszbrüsszelkijevválasztásdebrecenhonvédelmi miniszter

„Hajdúhadházon is a Fidesz a biztos választás! A Debrecen környékén élőknek is fontos látniuk, hogy a veszélyekkel teli időkben nem mindegy, hogy tapasztalt, higgadt, előrelátó kormány vezeti az országot, vagy pedig egy Brüsszelt és Kijevet kiszolgáló kétszínű ember és bandája” – írta Facebook oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. 

Budapest, 2026. február 23. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Pirro Vengu albán védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón a Honvédelmi Minisztériumban 2026. február 23-án. MTI/Soós Lajos
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Kiemelte, 

a hajdúhadháziak nem vevők arra a kétarcú játékra, ami a Tiszát jellemzi. A magyarokat nem lehet átverni, nem lehet zsarolni. Mi nem is hagyjuk! Április 12-én a biztos választás Hajdú 03 településein Antal Szabolcs és a Fidesz!

 

