Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

ukrajna

Meglepő helyen bukkant fel Orbán Viktor

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök Fertőszentmiklósra látogatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnabrüsszelorbán viktorursula von der leyenkormányfőminiszterelnöknemzeti petíció

Újabb helyen hívta fel a Nemzeti petíció fontosságára a figyelmet a miniszterelnök. A kormányfő Facebook oldalán azt írta, 

Csokiosztás és aláírásgyűjtés Fertőszentmiklóson.

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök folytatta országjárását, újabb támogatóit látogatta meg és nem érkezett üres kézzel. A kormányfő támogató aláírásokat, a gyerekek csokit kaptak.

Ezért fontos a Nemzeti Petíció

Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!