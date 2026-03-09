Menczer: Ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát

„Balmazújváros után Kazincbarcika is megmutatta, hogy a magyarok nem akarnak ukránbarát, tiszás bábkormányt” – jelentette ki Menczer Tamás a vasárnapi kazincbarcikai önkormányati választás eredményére reagálva egy Facebook-videóban.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

A politikus arra emlékeztetett: a választás előtt a baloldali sajtó, köztük a 444 azt írta, hogy a Fidesz „csak a harmadik erő”, ezért hallgat. A szavazás eredménye azonban szerinte mást mutatott.

A Fidesz jelöltje ugyanis magabiztos fölénnyel nyerte meg a választást, a tiszás jelölt pedig csupán a harmadik helyen végzett.

Menczer Tamás hangsúlyozta: a kormánypárt 16 év után nyert egyéni önkormányzati körzetet Kazincbarcikán, ami szerinte világos politikai üzenet. Úgy fogalmazott: „ilyen az, amikor a valóság felkapcsolja a lámpát”.

A kommunikációs igazgató szerint a kazincbarcikai eredmény nem elszigetelt jelenség, hiszen Balmazújváros után újabb településen született hasonló politikai üzenet.

Ezzel a választók világossá tették: nem támogatnak olyan kormányt, amely Ukrajna érdekeit helyezné előtérbe.

Menczer Tamás úgy véli, a magyarok nem akarnak olyan „bábkormányt”, amely szerinte háborúba vinné az országot, Ukrajnának adná a magyarok pénzét, valamint leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

A politikus összegzése szerint a választási eredmények azt mutatják, hogy