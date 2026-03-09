Menczer: Magyar Péter színjátékot játszik

Magyar Péter színjátékot játszik. Ezzel szemben a kormány megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat a benzinárak emelkedésétől és az ukrán-Tisza olajblokádtól! – jelentette ki Menczer Tamás.
Mint írta: Magyar Péter ma is színjátékot játszik! Zelenszkijjel összefogva támogatja az ukrán olajblokádot és azt is támogatja, hogy Brüsszel és Kijev leválassza Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
A Tisza az Európai Parlamentben mindent megszavazott, ami Ukrajnának kedvező. Sőt, csak azt szavazta meg, ami Ukrajnának kedvező
– emelte ki.
„Ezzel szemben nekünk Magyarország az első. A magyar családokat és vállalkozásokat megvédjük a benzinár-emelkedéstől és az ukrán-Tisza olajblokádtól. A kormány döntött: védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra is.”
