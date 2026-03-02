Menczer Tamás: A magyar kormány elsődleges feladata a magyar emberek védelme

A beszélgetés során a politikust arról kérdezték, miként egyeztethető össze a kormány kereszténydemokrata értékrendje azzal a kritikával, miszerint Magyarország orosz energiaimportja közvetve hozzájárulhat az ukrajnai háború finanszírozásához. Menczer Tamás szerint a felvetés több ponton is téves feltételezésekre épül.

Menczer Tamás szerint Brüsszel és Kijev egyértelműen lebuktatta magát a külügyminiszterek tanácsának ülésén

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kommunikációs igazgató kiemelte: Magyarország szárazföldi ország, tengeri kijárat nélkül, ezért energiaellátása nagymértékben függ a meglévő infrastruktúrától. Mint fogalmazott, „ha a túloldalon nincs cső és nincs forrás, akkor nem tudunk energiát vásárolni”, vagyis az alternatív beszerzési útvonalak fizikai korlátokba ütköznek.

Hozzátette, a kormány minden lehetséges irányba nyitott, és elvégezte az energiaellátás diverzifikációjához szükséges lépéseket, ugyanakkor az orosz földgáz és kőolaj jelenleg a magyar fogyasztás mintegy 70 százalékát teszi ki, amely rövid távon nem pótolható. Ennek kiesése súlyos gazdasági következményekkel járna: veszélybe kerülne a lakossági fűtés, munkahelyek szűnnének meg, és gazdasági visszaesés következne be.

Menczer Tamás hangsúlyozta,

a magyar kormány kereszténydemokrata értékrendje a humanitárius segítségnyújtásban is megmutatkozik. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre az Ukrajnából érkező menekültek támogatására. Ennek részeként gyermekek táboroztatása, sérült katonák gyógykezelése és több segélyprogram is megvalósult.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az Ukrajnába irányuló villamosenergia-import jelentős része Magyarországról érkezik. Mint mondta, ezt az ellátást Magyarország akár le is állíthatná, azonban a kormány humanitárius megfontolásokból továbbra is biztosítja az exportot.

Az orosz energiaimporttal kapcsolatban Menczer Tamás úgy fogalmazott: a Magyarország által fizetett összeg az orosz GDP mintegy 0,2 százalékát teszi ki, ezért szerinte nem állja meg a helyét az az állítás, hogy ebből finanszíroznák a háborút.

A magyar kormány legfontosabb feladata a magyar emberek megvédése”

– hangsúlyozta, hozzátéve: az energiapolitikai döntések meghozatalakor ez az elsődleges szempont.