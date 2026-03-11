Menczer Tamás: Amikor Orbán Viktort fenyegetik, minden magyart fenyegetnek

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arról beszélt, hogy a miniszterelnököt ért fenyegetések túlmutatnak a személyes támadásokon, mivel azok az egész országot érintik.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a magyar miniszterelnököt ért fenyegetések valójában az egész ország ellen irányulnak. Menczer Tamás a közösségi oldalán ezért arra szólította fel a magyarokat, hogy álljanak ki Orbán Viktor mellett és védjék meg Magyarország szuverenitását. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Menczer Tamás: Védjük meg Magyarországot, álljon oda minden magyar Orbán Viktor mellé

A politikus úgy fogalmazott, hogy amikor Orbán Viktort támadják vagy fenyegetik, az valójában minden magyar ember ellen irányul.

Amikor Orbán Viktort fenyegetik, téged is fenyegetnek”

- hangsúlyozta.

Menczer Tamás a bejegyzésében arról is beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem ítélte el azokat a kijelentéseket, amelyek a magyar miniszterelnök családját érintő fenyegetésekkel kapcsolatban hangzottak el.

Zelenszkij nem ítélte el azt, hogy a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit”

- mondta a fideszes politikus, aki szerint az ukrán elnök mellett az Európai Unió vezető politikusai sem reagáltak a történtekre.

Weber és von der Leyen is néma. Folyamatosan némák”

- fogalmazott Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szólt arról is, hogy a nemzetközi politikában olyan erők működnek, amelyek célja a magyar kormány leváltása.

Webernek, von der Leyennek és Zelenszkijnek ugyanaz a célja. Mindenáron el kell tenni Orbán Viktort az útból, tiszás bábkormányt akarnak”

- mondta.

Menczer Tamás szerint a vita valójában arról szól, hogy Magyarország megőrzi-e függetlenségét bizonyos geopolitikai kérdésekben. A magyar kormányt érő nyomás összefügg azzal, hogy Magyarország nem támogatja a háborúba való belépést, és ellenzi azokat a döntéseket, amelyek szerinte az ország gazdasági érdekeit sértenék.

Bele akarják vinni Magyarországot a háborúba, odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának, behoznák Ukrajnát az Európai Unióba és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról”

- fogalmazott a politikus, aki a bejegyzése végén arra kérte a magyarokat, hogy álljanak ki a kormány politikája mellett.

Védjük meg Magyarországot, védjük meg a hazánkat, álljon oda minden magyar Orbán Viktor mellé”

- mondta Menczer Tamás.