Menczer Tamás: Amikor Orbán Viktort fenyegetik, minden magyart fenyegetnek

Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arról beszélt, hogy a miniszterelnököt ért fenyegetések túlmutatnak a személyes támadásokon, mivel azok az egész országot érintik.
Menczer Tamás: Védjük meg Magyarországot, álljon oda minden magyar Orbán Viktor mellé
A politikus úgy fogalmazott, hogy amikor Orbán Viktort támadják vagy fenyegetik, az valójában minden magyar ember ellen irányul.
Amikor Orbán Viktort fenyegetik, téged is fenyegetnek”
- hangsúlyozta.
Menczer Tamás a bejegyzésében arról is beszélt, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem ítélte el azokat a kijelentéseket, amelyek a magyar miniszterelnök családját érintő fenyegetésekkel kapcsolatban hangzottak el.
Zelenszkij nem ítélte el azt, hogy a titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit”
- mondta a fideszes politikus, aki szerint az ukrán elnök mellett az Európai Unió vezető politikusai sem reagáltak a történtekre.
Weber és von der Leyen is néma. Folyamatosan némák”
- fogalmazott Menczer Tamás.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szólt arról is, hogy a nemzetközi politikában olyan erők működnek, amelyek célja a magyar kormány leváltása.
Webernek, von der Leyennek és Zelenszkijnek ugyanaz a célja. Mindenáron el kell tenni Orbán Viktort az útból, tiszás bábkormányt akarnak”
- mondta.
Menczer Tamás szerint a vita valójában arról szól, hogy Magyarország megőrzi-e függetlenségét bizonyos geopolitikai kérdésekben. A magyar kormányt érő nyomás összefügg azzal, hogy Magyarország nem támogatja a háborúba való belépést, és ellenzi azokat a döntéseket, amelyek szerinte az ország gazdasági érdekeit sértenék.
Bele akarják vinni Magyarországot a háborúba, odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának, behoznák Ukrajnát az Európai Unióba és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról”
- fogalmazott a politikus, aki a bejegyzése végén arra kérte a magyarokat, hogy álljanak ki a kormány politikája mellett.
Védjük meg Magyarországot, védjük meg a hazánkat, álljon oda minden magyar Orbán Viktor mellé”
- mondta Menczer Tamás.