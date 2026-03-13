Brüsszel tönkreteszi Európát, ahelyett, hogy az amerikaiak mellé állna

Az amerikaiak léptek! Brüsszel tönkreteszi Európát! Amerika felfüggesztette az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat – írta Menczer Tamás Facebook-bejegyzésében pénteken.
A politikus hozzátette, erre van szükség az áremelkedés megfékezéséhez, Brüsszel azonban nem követi a példát.
Von der Leyen és Weber kitiltja az orosz kőolajat és földgázt Európából. Ez nem Európa érdeke. Ez Zelenszkij érdeke, Európa ebbe belerokkan”
– hívta fel a figyelmet Menczer.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott: minél több helyről jön az olaj és a földgáz, annál nagyobb az energiabiztonság és annál olcsóbb az ár, azonban
Brüsszel az ukránok érdekeit képviseli, őket támogatja. Ahogy a Tisza is.”
Menczer Tamás: A Brüsszel által támogatott ukrán-Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük
A nemzeti kormány azonban a védett ár bevezetésével megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat – tette hozzá, hangsúlyozva: Brüsszel, Kijev és a Tisza összefogott, bábkormányt akarnak látni Magyarország élén.
A Brüsszel által támogatott ukrán-Tisza olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!”
– szögezte le Menczer.