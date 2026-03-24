Menczer Tamás a drog ellen, a Kutyapárt a drog mellett kampányol – videó

Míg a Kutyapárt a marihuána teljes körű legalizálását sürgeti, a Fidesz továbbra is a kábítószer-kereskedelem visszaszorításán dolgozik. Menczer Tamás az elmúlt időszakban Budakörnyéke drogmentesítésén dolgozott, közösségi oldalán számolt be a részletekről.
„Hajtóvadászat a pátyi kábítószer-kereskedők ellen! Már vannak eredmények. Folytatjuk” – közölte Facebook-oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás megköszönte a a rendőrök, a pátyi önkormányzati rendészek és a polgárőrök munkáját.
Menczer Tamás: A Kutyapártnak nem a Parlamentben, hanem börtönben a helye
Korábban megírtuk, hogy Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a marihuána háztáji termesztését és teljes körű legalizálását sürgetné a párt legfőbb intézkedéseként. Később a Menczer Tamás által képviselt Perbál település tábláját gúnyosan „Herbál”-ra keresztelte át, amit a kommunikációs igazgató felháborodva fogadott.
A Kutyapárt a kábítószer-kereskedők mellé állt! A helyük nem a Parlamentben, hanem a börtönben van!”
– jelentette ki.
