Menczer Tamás a drog ellen, a Kutyapárt a drog mellett kampányol – videó

„Hajtóvadászat a pátyi kábítószer-kereskedők ellen! Már vannak eredmények. Folytatjuk” – közölte Facebook-oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás megköszönte a a rendőrök, a pátyi önkormányzati rendészek és a polgárőrök munkáját.

Menczer Tamás: A Kutyapártnak nem a Parlamentben, hanem börtönben a helye

Korábban megírtuk, hogy Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a marihuána háztáji termesztését és teljes körű legalizálását sürgetné a párt legfőbb intézkedéseként. Később a Menczer Tamás által képviselt Perbál település tábláját gúnyosan „Herbál”-ra keresztelte át, amit a kommunikációs igazgató felháborodva fogadott.

A Kutyapárt a kábítószer-kereskedők mellé állt! A helyük nem a Parlamentben, hanem a börtönben van!”

– jelentette ki.