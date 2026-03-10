Menczer Tamás nagyon durva üzenetet küldött Magyar Péternek

Hírlevél
A Fidesz kommunikációs igazgatója brutális üzenetet küldött a Tisza elnökének. Menczer Tamás szerint Magyar Pétert nem kell lejáratni, megoldja ezt egyedül is.
Menczer TamásTisza PártüzenetMagyar Péter

Újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé Menczer Tamás, aki ezúttal Magyar Pétert vette célba. A politikus szerint a Tisza Párt vezetője megpróbálja elterelni a figyelmet az ukrán olajszállítás leállításáról és Volodimir Zelenszkij fenyegetéseiről. A bejegyzésben úgy fogalmazott: Magyar Pétert nem kell lejáratni, saját magát járatja le azzal, hogy  támogatja az ukrán olajblokádot, valamint Magyarország leválasztását az olcsó orosz energiáról.

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött a Tisza elnökének (Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség)
Menczer Tamás: Peti, te kedves tiszás bábfigura

Szánalmas és izzadtságszagú ahogy megpróbálod elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. Meg arról, hogy támogatod az ukrán olajblokádot. Meg arról, hogy te végleg leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Az van, Peti, hogy te nem a megoldás része vagy. Te a probléma része vagy

– fogalmazott.

Arról is írt, hogy a kormány a védett árakkal igyekszik megvédeni a magyar családokat és vállalkozásokat az energiapiaci hatásoktól.

Te pedig, Peti, kedves tiszás bábfigura, még 33 napig színészkedhetsz, aztán vár Fegyőr Bandi és MZP, na meg a teljes SZDSZ. A külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat a magyar emberek mindig elzavarják

– tette hozzá.

 

 

