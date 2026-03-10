Menczer Tamás nagyon durva üzenetet küldött Magyar Péternek

Újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé Menczer Tamás, aki ezúttal Magyar Pétert vette célba. A politikus szerint a Tisza Párt vezetője megpróbálja elterelni a figyelmet az ukrán olajszállítás leállításáról és Volodimir Zelenszkij fenyegetéseiről. A bejegyzésben úgy fogalmazott: Magyar Pétert nem kell lejáratni, saját magát járatja le azzal, hogy támogatja az ukrán olajblokádot, valamint Magyarország leválasztását az olcsó orosz energiáról.

Menczer Tamás kemény üzenetet küldött a Tisza elnökének (Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség)

Menczer Tamás: Peti, te kedves tiszás bábfigura

Szánalmas és izzadtságszagú ahogy megpróbálod elterelni a figyelmet Zelenszkij zsarolásáról és fenyegetéséről. Meg arról, hogy támogatod az ukrán olajblokádot. Meg arról, hogy te végleg leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Az van, Peti, hogy te nem a megoldás része vagy. Te a probléma része vagy

– fogalmazott.

Arról is írt, hogy a kormány a védett árakkal igyekszik megvédeni a magyar családokat és vállalkozásokat az energiapiaci hatásoktól.

Te pedig, Peti, kedves tiszás bábfigura, még 33 napig színészkedhetsz, aztán vár Fegyőr Bandi és MZP, na meg a teljes SZDSZ. A külföldi érdekeket kiszolgáló bábfigurákat a magyar emberek mindig elzavarják

– tette hozzá.