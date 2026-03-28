Menczer Tamás: Ezért kellett a kémelhárításnak dolgoznia

Ezen a felvételen a Tisza párt informatikusa elmondja, hogy őt az ukránok beszervezték, kötelező kijevi úton vett részt, és maffiózó külsejű kapcsolattartókkal volt kapcsolatban, védekező és támadó műveletekre képezték, illetve akarták felhasználni - kommentálta Menczer Tamás, a korrmánypártok kommunikációs igazgatója a napokban nyilvánosságra hozott feltételt.

Menczer Tamás

Röviden a lapunk által is megírt előzmény: a kormány nyilvánosságra hozta azt a titkosítás alól feloldott felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Dirket36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A közzétett videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatójából is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

Menczer Tamás úgy kommentált, ezért kellett a kémelhárításnak dolgoznia és elfognia ezeket a figurákat, és minderről Szabó Bence ex-százados természetesen nem tudott semmit, de ez nem gátolta meg őt abban, hogy bejelentkezzen a Tisza párthoz belügyminiszternek vagy valamilyen rendőri vezetőnek.