Menczer Tamás: Ezért zárta el Zelenszkij a Barátság-vezetéket

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán reagált az energiabiztonság körüli vitára. Azt írta, válaszul arra, hogy a baloldal Ruszin-Szendi Romulusszal az élen, súlyosan elbagatellizálja az energiabiztonság körüli kérdést: „itt csak egy exkatona szolgál pártpolitikát, te”, majd hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt az ukránok oldalára állt.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Zelenszkij zsarolja és támadja Magyarországot, valamint a magyar energiabiztonságot. Úgy fogalmazott: