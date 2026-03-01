Menczer Tamás: Ezért zárta el Zelenszkij a Barátság-vezetéket

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán reagált az energiabiztonság körüli vitára. Azt írta, válaszul arra, hogy a baloldal Ruszin-Szendi Romulusszal az élen, súlyosan elbagatellizálja az energiabiztonság körüli kérdést: „itt csak egy exkatona szolgál pártpolitikát, te”, majd hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt az ukránok oldalára állt.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Zelenszkij zsarolja és támadja Magyarországot, valamint a magyar energiabiztonságot. Úgy fogalmazott:
a Tisza minden olyan kérdésben igent mond, amelyben az Orbán-kormány nemet, így a háború finanszírozásában, Ukrajna támogatásában és uniós tagságában, valamint az orosz energiáról való leválás ügyében is.
Menczer Tamás állítása szerint ezért zárták el a Barátság-vezeték-et, és szerinte üzemanyaghiányt, valamint jelentős áremelkedést akarnak a választások előtt.
A politikus azt írta: a kormány megtette a szükséges lépéseket, és meg fogja védeni az ország energiabiztonságát. Hangsúlyozta, hogy a katonák az ukrán fenyegetés miatt védik a kritikus energetikai infrastruktúrát.