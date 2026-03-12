Menczer Tamás gratulált Zelenszkijnek – de mihez is?

Hírlevél
Tudod, miért kap díjat Zelenszkij Brüsszeltől? Figyelj, felírtam! – számol be a rendkívüli eseményről Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamáseurópai parlamentBarátság kőolajvezetékVolodimir ZelenszkijEurópai Unió

Menczer Tamás közösségi oldalán emlékszik meg arról, hogy a napokban az Európai Unió történetében először ítélik oda az újonnan alapított Európai Érdemrendet, amelyet az európai értékek – az emberi méltóság, a szabadság és a demokrácia – védelméért és előmozdításáért hoztak létre.

Menczer Tamás gratulált Zelenszkijnek
Menczer Tamás gratulált Zelenszkijnek (Fotó: AFP)

Kiválóan védi Zelenszkij az emberi méltóságot, amikor életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktort, meg amikor a tábornok, a titkosszolgálati tábornok életveszélyesen megfenyegeti Orbán Viktor gyerekeit és unokáit

– idézi fel a kommunikációs igazgató a közelmúlt eseményeit.

Menczer Tamás azt is az ukrán elnök szemére veti, hogy a Barátság kőolajvezeték blokádja, és a Török Áramlat gázvezeték elleni támadás sem igazán összeegyeztethető a díj szellemiségével. 

Zelenszkij a tiszásokkal összefogva, a tiszások támogatásával zsarol és fenyeget, és mindezért díjat kap – mutat rá Menczer Tamás az Unió vezetésének álságos viselkedésére.

Gratulációnkat kifejezzük április 12-én, amikor a brüsszeli és kijevi tiszás bábfigurákat elzavarjuk”

– zárja gondolatait a kommunikációs igazgató.

 

