Gulyás Márton köpni-nyelni nem tudott Menczer Tamás kérdésétől

Menczer Tamás jó ideje próbálkozik összehozni egy nyílt vitát tiszás ellenfelével, Bujdosó Andreával. Mint ismert, Magyar Péter több alkalommal is megtiltotta jelöltjeinek, hogy nyilvánosan szerepeljenek, illetve vitázzanak. A Tisza Pártfővárosi frakcióvezetője korábban a Kontroll csatornának adott válaszaiból pedig kiderül, hogy nem hajlandó kiállni vitára Menczer Tamással. Ezzel kapcsolatban kérdezte a Partizán újságíróját, Gulyás Mártont a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Bujdosó Andrea nem hajlandó vitázni Menczer Tamással (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

Menczer Tamás felkérdezte Gulyás Mártont

Gulyás Márton korábban tett egy kísérletet arra, hogy összehozza az említett vitát, erről kérdezte őt Menczer Tamás.

Ön elment egyszer is az ellenfelemhez, hogy megkérdezze, miért nem vállalja a vitát? Esetleg, hogy mi van a 12 322 darab Shell-részvényével, amivel több százmillió forintot keres a magyarok kárára? Furcsállom, hogy volt egy próbálkozásunk, hogy legyen egy ilyen vita. Én azóta mindig itt vagyok. Ha ön egy független, objektív újságíró, nem lehetne, hogy megkérdezze személyesen a másik felet is, hogy mi is az álláspontja ezekről a fontos kérdésekről?”

– tette fel a kérdést, azonban érdemi választ nem kapott. Gulyás Márton állítása szerint már megválaszolta ezt a kérdést, majd az idő szűkére hivatkozva azonnal terelte a témát és új kérdést tett fel Menczer Tamásnak. Ezt a részletet a Partizán saját publikált interjújából kivágta.



