Menczer Tamás: Hazudott Magyar Péter Bujdosó Andreáról!

Bujdosó Andrea menekül. Nem véletlenül – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás bemutatott egy videót, melyben Magyar Péter azt állítja, hogy az ők az emberek között vannak, és ki mernek állni.
Ezután látható, ahogy Bujdosó Andrea faképnél hagyja Bohár Dánielt, aki a képviselő Shell részvényeiről kérdezte volna.
Azért menekül, mert mindenki látja, hogy az ukrán olajblokádon – amelyet a Tisza támogat – degeszre keresi magát a 12322 darab Shell-részvényének köszönhetően!”
– jegyzi meg Menczer Tamás, majd hozzáteszi,
Bujdosó nem téged képvisel. Brüsszelt, Kijevet, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!