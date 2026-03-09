Menczer Tamás: Hazudott Magyar Péter Bujdosó Andreáról!

Hírlevél
Bujdosó Andrea menekül. Nem véletlenül – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás bemutatott egy videót, melyben Magyar Péter azt állítja, hogy az ők az emberek között vannak, és ki mernek állni.

Menczer Tamás Bujdosó Andrea Brüsszelt, Kijevet, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli
Menczer Tamás Bujdosó Andrea Brüsszelt, Kijevet, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli Fotó: YouTube/Képernyőkép

Ezután látható, ahogy Bujdosó Andrea faképnél hagyja Bohár Dánielt, aki a képviselő Shell részvényeiről kérdezte volna.

Azért menekül, mert mindenki látja, hogy az ukrán olajblokádon – amelyet a Tisza támogat – degeszre keresi magát a 12322 darab Shell-részvényének köszönhetően!”

 – jegyzi meg Menczer Tamás, majd hozzáteszi, 

Bujdosó nem téged képvisel. Brüsszelt, Kijevet, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli.”

 

