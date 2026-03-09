Menczer Tamás: Hazudott Magyar Péter Bujdosó Andreáról!

Menczer Tamás bemutatott egy videót, melyben Magyar Péter azt állítja, hogy az ők az emberek között vannak, és ki mernek állni.

Menczer Tamás Bujdosó Andrea Brüsszelt, Kijevet, a Shellt és a saját pénztárcáját képviseli Fotó: YouTube/Képernyőkép

Ezután látható, ahogy Bujdosó Andrea faképnél hagyja Bohár Dánielt, aki a képviselő Shell részvényeiről kérdezte volna.

Azért menekül, mert mindenki látja, hogy az ukrán olajblokádon – amelyet a Tisza támogat – degeszre keresi magát a 12322 darab Shell-részvényének köszönhetően!”

– jegyzi meg Menczer Tamás, majd hozzáteszi,