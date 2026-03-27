Menczer Tamás elmondta, miért akarja eltörölni Kapitány István a rezsicsökkentést

A politikus közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a rezsicsökkentés eltörlésére irányuló törekvések nem függetlenek bizonyos gazdasági szereplők érdekeitől. Állítása szerint egyes érintettek – köztük saját ellenfele, Bujdosó Andrea és Kapitány István – olyan energetikai vállalatokhoz kötődnek, amelyek profitálhatnak az olcsóbb energiaforrások háttérbe szorításából. Mint fogalmazott:
Ezek az emberek át akarnak verni”.
Drága energia, növekvő haszon
Menczer Tamás szerint, ha Magyarország leválna az olcsó orosz energiáról, az jelentős áremelkedést hozna mind az üzemanyag-, mind a rezsiköltségek terén. A politikus úgy véli, ebben a helyzetben a nemzetközi energiacégek – köztük a Shell – járnának jól, miközben a lakosság viselné a többletterheket.
Te fizethetnéd az 1000 forintos benzint és a háromszoros rezsit. Kapitány István pedig milliárdokat keresne a korábbi milliárdok mellé”
– fogalmazta meg röviden és tömören a lényeget. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy szerinte mindez egybeesik brüsszeli és ukrán elvárásokkal, ezért arra kérte a választókat, hogy döntésüknél ezt is vegyék figyelembe.