Menczer Tamás elmondta, miért akarja eltörölni Kapitány István a rezsicsökkentést

Drága energia, növekvő haszon

Menczer Tamás szerint, ha Magyarország leválna az olcsó orosz energiáról, az jelentős áremelkedést hozna mind az üzemanyag-, mind a rezsiköltségek terén. A politikus úgy véli, ebben a helyzetben a nemzetközi energiacégek – köztük a Shell – járnának jól, miközben a lakosság viselné a többletterheket.

Te fizethetnéd az 1000 forintos benzint és a háromszoros rezsit. Kapitány István pedig milliárdokat keresne a korábbi milliárdok mellé”

– fogalmazta meg röviden és tömören a lényeget. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy szerinte mindez egybeesik brüsszeli és ukrán elvárásokkal, ezért arra kérte a választókat, hogy döntésüknél ezt is vegyék figyelembe.