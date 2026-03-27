Menczer Tamás elmondta, miért akarja eltörölni Kapitány István a rezsicsökkentést

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint nem véletlen, hogy egyes politikai szereplők a rezsicsökkentés megszüntetését sürgetik. Menczer Tamás úgy látja, gazdasági érdekek és külső nyomás is állhat a javaslatok mögött.
A politikus közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte a rezsicsökkentés eltörlésére irányuló törekvések nem függetlenek bizonyos gazdasági szereplők érdekeitől. Állítása szerint egyes érintettek – köztük saját ellenfele, Bujdosó Andrea és Kapitány István – olyan energetikai vállalatokhoz kötődnek, amelyek profitálhatnak az olcsóbb energiaforrások háttérbe szorításából. Mint fogalmazott: 

Menczer Tamás lerántotta a leplet Kapitány István és Bujdosó Andrea valódi szándékáról (Forrás: Magyar Nemzet)

Ezek az emberek át akarnak verni”.

Kocsis Máté szerint ezer forintos benzinárat okozna Kapitány István kampányígérete

Drága energia, növekvő haszon

Menczer Tamás szerint, ha Magyarország leválna az olcsó orosz energiáról, az jelentős áremelkedést hozna mind az üzemanyag-, mind a rezsiköltségek terén. A politikus úgy véli, ebben a helyzetben a nemzetközi energiacégek – köztük a Shell – járnának jól, miközben a lakosság viselné a többletterheket.

Te fizethetnéd az 1000 forintos benzint és a háromszoros rezsit. Kapitány István pedig milliárdokat keresne a korábbi milliárdok mellé”

– fogalmazta meg röviden és tömören a lényeget. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy szerinte mindez egybeesik brüsszeli és ukrán elvárásokkal, ezért arra kérte a választókat, hogy döntésüknél ezt is vegyék figyelembe.

