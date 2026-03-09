Hírlevél
Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

Menczer Tamás

Menczer Tamás komoly erődemonstrációról számolt be – erre a balos sajtó sem számított

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Hatalmas sikert aratott a Fidesza kazincbarcikai időközi önkormányzati választáson. Erről Menczer Tamás is beszámolt.
Menczer TamásFideszVálasztás 2026Kazincbarcika

„Újabb siker! A Fidesz nyerte Kazincbarcikán az időközi önkormányzati választást! 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet! A helyi Tisza-sziget tag, aki civilként indult, harmadik lett." – írta a posztjához Menczer Tamás. 

A baloldali sajtó nem erre számított

A baloldali 444 szombati cikkében arról írt, hogy a korábbi választások tapasztalatai alapján nem a Fidesz fog nyerni Kazincbarcikán, az eredmény azon ban megcáfolta őket. 

A győzelemről Orbán Viktor is beszámolt. Erről itt olvashat részletesebben. 

