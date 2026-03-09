Menczer Tamás komoly erődemonstrációról számolt be – erre a balos sajtó sem számított

„Újabb siker! A Fidesz nyerte Kazincbarcikán az időközi önkormányzati választást! 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet! A helyi Tisza-sziget tag, aki civilként indult, harmadik lett." – írta a posztjához Menczer Tamás.

A baloldali sajtó nem erre számított

A baloldali 444 szombati cikkében arról írt, hogy a korábbi választások tapasztalatai alapján nem a Fidesz fog nyerni Kazincbarcikán, az eredmény azon ban megcáfolta őket.

A győzelemről Orbán Viktor is beszámolt. Erről itt olvashat részletesebben.