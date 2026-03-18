Menczer Tamás: A Kutyapárt engedélyezné a drogfogyasztást és a -termesztést is

A kutyapárt csak a drogból nem csinál viccet, azt komolyan veszik. Engedélyeznék a fogyasztást és a termesztést is – írta Menczer Tamás közösségi oldalán szerda reggel.

Menczer Tamás: Vajon a kutyapárt jelöltje, Fodor Bettina hova áll, a kábítószer-kereskedők vagy az áldozatok mellé?

A kormánypártok kommunikációs igazgatója bejegyzésében arra világított rá, hogy mivel Pátyon is megjelentek a drogkereskedők, hajtóvadászatot indított ellenük,

azonban a Kutyapárt jelöltje nem vallott színt, hogy ki mellé áll, a kábítószer-kereskedők, vagy az áldozatok mellé?

Menczer Tamás: A budakörnyéki kábítószer-kereskedőknek kampó

Korábban megírtuk, a közelmúltban Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelemmel, illetve fogyasztással kapcsolatos probléma.

Baleset is történt már a településen amiatt, hogy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnek, ráadásul jogosítvány nélkül

– tájékoztatott Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója, kiemelve, hogy hajtóvadászatot indítanak a kábítószer-kereskedőkkel szemben.