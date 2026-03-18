A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta a legalizációt támogató Kutyapárt képviselő-jelöltjét, Fodor Bettinát. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a kábítószer rossz, káros, halálos. Nem legalizálni kell, hanem harcolni ellene.
Facebook-bejegyzésben reagált Menczer Tamás a pátyi droghelyzetre és a Kutyapárt álláspontjára. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a párt a kábítószerek legalizálását támogatja, miközben a térségben már most súlyos problémákat okoz a drogfogyasztás és -kereskedelem.
Menczer Tamás: Nem legalizálni kell, hanem harcolni a drog ellen
Ön szerint az illegális drogkereskedelem a probléma. Szerintem meg a drogkereskedelem a probléma”
– fogalmazott, majd hozzátette: míg a Kutyapárt legalizálná a drogokat, ő a kereskedők elleni fellépést és a börtönbüntetést tartja egyetlen elfogadható útnak.
