Menczer Tamás: Nehogy már egy kutyapártos oktasson ki kábítószerellenes ügyekben!

– Na nehogy már egy kutyapártos oktasson ki a kábítószer elleni védekezéssel kapcsolatban, azért mindennek van határa! – jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egyben Pest vármegye 2. választókerületének fideszes képviselőjelöltje is, ahol a Kétfarkú Kutyapárt színeiben induló Fodor Bettina azzal próbált rajta fogást találni, hogy szerinte nem vette ki igazán a részét a a kábítószer elleni védekezésben.

Nos, kedves Fodor Bettina, a helyzet az, hogy én az áldozatokkal vagyok. Mindig az áldozatokkal.”

– üzente ellenfelének a politikus, majd emlékeztetett: „Önök, a kutyapártosok meg droggal kelnek és fekszenek, legalizálnák a fogyasztást, a termesztést és a kereskedelmet is”. – Legális utat biztosítanának azoknak a kábítószer-kereskedőknek, akik tönkreteszik, rosszabb esetben meg is ölik mások gyermekeit. Én meg börtönbe akarom zárni őket, és börtönbe is fogom – mondta Menczer Tamás.