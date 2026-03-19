Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl


Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

Menczer Tamás: Nehogy már egy kutyapártos oktasson ki kábítószerellenes ügyekben!

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kábítószer elleni fellépést próbálta számon kérni Menczer Tamás a Pest vármegye 2. választókerületében induló kutyapárti ellenfele, Fodor Bettina. A Fidesz képviselőjelöltje emlékeztetett: míg a Kutyapárt a drogliberalizációt támogatja, ő börtönbe akarja záratni őket, amit meg is fog tenni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásKutyapártVálasztás 2026kábítószerdrog

– Na nehogy már egy kutyapártos oktasson ki a kábítószer elleni védekezéssel kapcsolatban, azért mindennek van határa! – jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója egyben Pest vármegye 2. választókerületének fideszes képviselőjelöltje is, ahol a Kétfarkú Kutyapárt színeiben induló Fodor Bettina azzal próbált rajta fogást találni, hogy szerinte nem vette ki igazán a részét a a kábítószer elleni védekezésben.

Menczer Tamás kemény választ küldött kutyapártos ellenfelének (Forrás: Facebook)

 

Nos, kedves Fodor Bettina, a helyzet az, hogy én az áldozatokkal vagyok. Mindig az áldozatokkal.”

– üzente ellenfelének a politikus, majd emlékeztetett: „Önök, a kutyapártosok meg droggal kelnek és fekszenek, legalizálnák a fogyasztást, a termesztést és a kereskedelmet is”. – Legális utat biztosítanának azoknak a kábítószer-kereskedőknek, akik tönkreteszik, rosszabb esetben meg is ölik mások gyermekeit. Én meg börtönbe akarom zárni őket, és börtönbe is fogom – mondta Menczer Tamás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!