Menczer Tamás: Magyar Péter kuruzslónál csinálta a drogtesztjét

Mint kiderült, az orvos, akinél Magyar Péter a drogtesztjét végezte, valójában egy alvási problémák kezelésére specializálódott szakember. Menczer Tamás totális kamunak nevezte a történetet, az orvost pedig kuruzslónak.

Menczer Tamás: Magyar Péter fél, hogy kiderül az igazság

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke nem mutathatott be valós eredményt, hiszen a nemrégiben kiszivárgott hangfelvétel is bizonyítja, hogy Magyar Péter bizony fogyasztott kábítószert. Kételyek merültek fel a mintavétel hatékonyságával kapcsolatban is.

Teljesen kamu az egész. Ő is tudja, hogy ha kiderülne az igazság, nagy bajban lenne. Tehát Magyar Péter nem egy szakembernél járt, hanem valami alvással foglalkozó kuruzslónál”

– mondta Menczer Tamás.