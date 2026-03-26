Melania Trump mélységesen megveti Zelenszkijt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Menczer Tamás: Magyar Péter kuruzslónál csinálta a drogtesztjét

Nagy port kavart Magyar Péter végtelenül látványosan elvégzett és bemutatott drogtesztje; a történet azonban több sebből vérzik. Menczer Tamás is megszólalt az ügyben.
Mint kiderült, az orvos, akinél Magyar Péter a drogtesztjét végezte, valójában egy alvási problémák kezelésére specializálódott szakember. Menczer Tamás totális kamunak nevezte a történetet, az orvost pedig kuruzslónak.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter kamu szakembernél, kamu drogtesztet végzett (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Menczer Tamás: Magyar Péter fél, hogy kiderül az igazság

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt elnöke nem mutathatott be valós eredményt, hiszen a nemrégiben kiszivárgott hangfelvétel is bizonyítja, hogy Magyar Péter bizony fogyasztott kábítószert. Kételyek merültek fel a mintavétel hatékonyságával kapcsolatban is.

Teljesen kamu az egész. Ő is tudja, hogy ha kiderülne az igazság, nagy bajban lenne. Tehát Magyar Péter nem egy szakembernél járt, hanem valami alvással foglalkozó kuruzslónál”

– mondta Menczer Tamás.

 

