Menczer Tamás: Magyarok vagyunk, nem hülyék, azok a túloldalon vannak

Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra, és nehéz éjszakája volt a többi ukránbarát háborúpártinak is Brüsszelben. Pedig Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett. Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának – írta Menczer Tamás Facebook oldalán pénteken.

Menczer Tamás: Orbán Viktor udvarias, de nagyon határozott választ ad minden brüsszeli parancsra

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelben a miniszterelnöknek mondtak mindent. Például, hogy a vezeték megsérült. Dehogy sérült meg! Mindenki tudja, hogy semmi baja sincs.

Az ukránok a szlovák és a magyar szakértők után még a brüsszelieket sem engedik oda. Nincsen annak semmi baja”

– mutatott rá.

Azt is mondták Orbán Viktornak, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsönről már volt döntés azzal, hogy abból Magyarország Orbán Viktornak köszönhetően kimarad, bennünket ez nem terhel. Igaz. Csakhogy közben Zelenszkij úr politikai támadásként elzárta a Barátság-vezetéket.

Az ukrán elnök változtatta meg a helyzetet, de ha így, hát így, alkalmazkodunk hozzá. Magyarok vagyunk, nem hülyék, azok a túloldalon vannak. Ha nincs olaj, nincs pénz”

– szögezte le Menczer.

Na, ezen a ponton kezdett el a svéd miniszterelnök repülősó után kiabálni, és a társai is ájuldoztak. Ezek tényleg azt hitték, hogy ha csúnyán néznek Orbán Viktorra, és csúnyákat mondanak neki, akkor a magyar miniszterelnök megijed. Mondtam, hogy a hülyék a túloldalon vannak – tette hozzá Menczer, majd úgy fogalamzott: mindez pontosan megmutatja a választás tétjét.

Menczer Tamás: Ez a választás tétje!

Orbán Viktor udvarias, de nagyon határozott válasza minden brüsszeli parancsra, elvárásra mindig ez: nekem Magyarország az első!

Magyar Péter, Weber bábfigurája, Zelenszkij szövetségese meg csak ennyit mondana: jawohl!

Ha egyáltalán késő éjjel még ott lenne az ülésteremben, és nem egy brüsszeli bérleményben szívna éppen kokaint az egyik volt barátnője combjának belső oldaláról”

– jegyezte meg Menczer.