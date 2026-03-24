Menczer Tamás: Magyarország, nem tiszás ügynököknek való vidék

A tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő – jelentette ki Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás szerint a jelenlegi ellenzék azzal, hogy összejátszik külföldi titkosszolgálatokkal, hogy lehallgassák a magyar külügyminisztert, minden vörös vonalat átlépett.
Nemet kell mondanunk a háborúra és az ukránbarát ügynökkormányra. Egy tiszás ukránbarát ügynökkormány mindenre igent mondana, amire a nemzeti kormány nemet mond”
– hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató.
Magyarországot belevinnék a háborúba. Odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának. Behoznák Ukrajnát az Európai Unióba. Leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és eltörölnék a rezsicsökkentést. Ezért Április 12-én sorsdöntő választás jön.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!