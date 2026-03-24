Menczer Tamás szerint a jelenlegi ellenzék azzal, hogy összejátszik külföldi titkosszolgálatokkal, hogy lehallgassák a magyar külügyminisztert, minden vörös vonalat átlépett.

Menczer Tamás: Magyarország, nem tiszás ügynököknek való vidék

Nemet kell mondanunk a háborúra és az ukránbarát ügynökkormányra. Egy tiszás ukránbarát ügynökkormány mindenre igent mondana, amire a nemzeti kormány nemet mond”

– hívta fel a figyelmet a kommunikációs igazgató.

Magyarországot belevinnék a háborúba. Odaadnák a magyarok pénzét Ukrajnának. Behoznák Ukrajnát az Európai Unióba. Leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és eltörölnék a rezsicsökkentést. Ezért Április 12-én sorsdöntő választás jön.