Menczer Tamás: Nem lépünk háborúba, nem adjuk a pénzünket az ukránoknak, és nem válunk le az olcsó orosz energiáról!

Megfenyegették az ukránok Orbán Viktor gyerekeit és unokáit – hívja fel a figyelmet az újabb botrányos Ukrajnából érkező üzenetre a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás a közösségi oldalán fejezte ki felháborodását.
Súlyos fenyegetés érte a magyar miniszterelnököt és családját, amikor Hrihorij Omelcsenko parlamenti képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt főtisztje arról beszélt, hogy tudják merre mozog Orbán Viktor, illetve a miniszterelnöknek „el kell gondolkodnia az öt gyerekén és hat unokáján” – számolt be az esetről az Origo. Menczer Tamás erre reagált.

Menczer Tamás kijelentette, hogy nem félünk az ukrán zsarolásoktól és fenyegetésektől (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A hírre reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, amikor kijelentette, hogy

Nem félünk az ukrán zsarolásoktól és fenyegetéstől! Nem lépünk háborúba, nem adjuk a pénzünket az ukránoknak, és nem válunk le az olcsó orosz energiáról!"

 

Az ukrán titkosszolgálat nyugalmazott altábornagya (Hrihorij Omelcsenko) azt akarja, hogy Magyar Péter győzzön a választáson – tette hozzá Menczer Tamás.

 

 

