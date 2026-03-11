Menczer Tamás: Nem lépünk háborúba, nem adjuk a pénzünket az ukránoknak, és nem válunk le az olcsó orosz energiáról!

Súlyos fenyegetés érte a magyar miniszterelnököt és családját, amikor Hrihorij Omelcsenko parlamenti képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt főtisztje arról beszélt, hogy tudják merre mozog Orbán Viktor, illetve a miniszterelnöknek „el kell gondolkodnia az öt gyerekén és hat unokáján” – számolt be az esetről az Origo. Menczer Tamás erre reagált.

Menczer Tamás kijelentette, hogy nem félünk az ukrán zsarolásoktól és fenyegetésektől (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A hírre reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, amikor kijelentette, hogy

Nem félünk az ukrán zsarolásoktól és fenyegetéstől! Nem lépünk háborúba, nem adjuk a pénzünket az ukránoknak, és nem válunk le az olcsó orosz energiáról!"

Az ukrán titkosszolgálat nyugalmazott altábornagya (Hrihorij Omelcsenko) azt akarja, hogy Magyar Péter győzzön a választáson – tette hozzá Menczer Tamás.