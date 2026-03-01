Menczer Tamás: A nemzeti petíció lényege, hogy Orbán Viktort megerősítsük a brüsszeli küzdelmekben!

Mondjunk nemet a háború finanszírozására, mondjunk nemet Ukrajna hosszú távú finanszírozására, és mondjunk nemet arra is, hogy Ukrajna miatt eltöröljük a rezsicsökkentést. Ugye erről szól a nemzeti petíció, a három nem. És hogyha ez így történik, akkor Orbán Viktor azt tudja mondani a Brüsszelben, hogy kedves barátaim, itt van a magyarok döntése, ennyi százezer és ennyi millió ember világosan állást foglalt, ez a magyarok döntése, én ezt képviselem akkor is, ha ti a fejetek tetejére álltok. Tehát fontos, hogy Orbán Viktort megerősítsük és mutassunk egységet! Mindenki töltse ki a petíciót, aztán mindenki támogassa április 12-én Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t!