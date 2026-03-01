Menczer Tamás: A nemzeti petíció lényege, hogy Orbán Viktort megerősítsük a brüsszeli küzdelmekben!

Rendkívül fontos a nemzeti petíció, mindenkit arra kérek és mindenkit arra hívok, hogy a nemzeti petíciót töltse ki, mert ennek az a lényege, hogy Orbán Viktort megerősítsük a brüsszeli küzdelmekben! – mondta Menczer Tamás a videójában.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:
Mondjunk nemet a háború finanszírozására, mondjunk nemet Ukrajna hosszú távú finanszírozására, és mondjunk nemet arra is, hogy Ukrajna miatt eltöröljük a rezsicsökkentést. Ugye erről szól a nemzeti petíció, a három nem. És hogyha ez így történik, akkor Orbán Viktor azt tudja mondani a Brüsszelben, hogy kedves barátaim, itt van a magyarok döntése, ennyi százezer és ennyi millió ember világosan állást foglalt, ez a magyarok döntése, én ezt képviselem akkor is, ha ti a fejetek tetejére álltok. Tehát fontos, hogy Orbán Viktort megerősítsük és mutassunk egységet! Mindenki töltse ki a petíciót, aztán mindenki támogassa április 12-én Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t!
– hangsúlyozta Menczer Tamás.
Ezért fontos a Nemzeti Petíció
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!