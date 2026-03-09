Menczer Tamás: Nevetséges vagy, Peti!

Újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebookon Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét bírálta, és több állítást is megfogalmazott vele kapcsolatban.

Menczer Tamás

Fotó: MTI

Nevetséges vagy, Peti!

– ezzel a mondattal kezdte bejegyzését Menczer Tamás, aki szerint Magyar Péter és a Tisza Párt több ügyben is Ukrajna oldalára állt.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a posztban több példát is felsorolt, amelyek szerinte az ukrán befolyás jelenlétére utalnak.

A bejegyzésben arról írt, hogy a tiszás politikusok az Európai Parlamentben ukrán színekben jelentek meg, valamint megemlítette Tseber Roland Ivanovics nevét is, akit kitiltott ukrán kémként említett.

Menczer Tamás azt is állította, hogy Magyar Péter támogatja Ukrajna uniós tagságát, és szerinte az ukrán olajblokád ügyében is Volodimir Zelenszkij álláspontját képviseli.

„Az oroszok már a spájzban vannak. Jaj, Peti.”

A politikus bejegyzésében Magyar Péter korábbi kijelentéseire is reagált.

Bezzeg az oroszok már a spájzban vannak. Jaj, Peti. Mondtad te már, hogy 2000 titkosügynök figyel, meg, hogy a sima rendőrségi rádió zavarja az internetet. Meg, hogy önmerénylet lesz. Most meg az oroszok

– írta.

Menczer Tamás szerint ezek az állítások arra szolgálnak, hogy eltereljék a figyelmet az ukrán befolyás kérdéséről.

A bejegyzés végén a Fidesz kommunikációs igazgatója arról írt, hogy Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak.

Úgy fogalmazott: Zelenszkij zsarolja Magyarországot, és egy ukránbarát kormányt szeretne Budapesten. Hozzátette, hogy

Magyarország meg fogja védeni az energiabiztonságát, valamint a rezsicsökkentést, és fellép az ukrán olajblokád ellen.

Menczer Tamás a bejegyzést azzal zárta, hogy „Magyarország az első”, és szerinte a Fidesz jelenti a biztos választást.