Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Menczer Tamás

Menczer Tamás: „Orbán halott ember” – fenyegető üzenetet kapott egy tiszás kommentelőtől

Tegnap, 15:18
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fenyegető üzenetet kapott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, amelyben egy kommentelő azt írta: „Orbán halott ember”. Menczer Tamás szerint az interneten egyre több olyan bejegyzés jelenik meg, amely Orbán Viktor halálát kívánja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamásfenyegető üzenetVálasztás 2026Orbán ViktorZelenszkij

Menczer Tamás arról beszélt, hogy a fenyegető üzenet azután érkezett hozzá, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt. A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: a jelenség elfogadhatatlan, és szerinte a közösségi médiát elárasztották az Orbán Viktor halálát kívánó hozzászólások.

Menczer Tamás
Menczer Tamás szerint elfogadhatatlan az, hogy az internetet elárasztják az Orbán Viktor halálát kívánó hozzászólások (Fotó: Hegedűs Róbert/MTI)
Zelenszkij katonák céltáblájává akarja tenni Orbán Viktort

„Nem félünk a fenyegetéstől”

Menczer Tamás a videóban azt mondta, hogy szerinte Zelenszkij célja Magyar Péter hatalomba segítése, és úgy véli, Ukrajna mindent megtesz azért, hogy Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon. 

Nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól. Magyarországot meg fogjuk védeni, és megakadályozzuk azt, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön”

– fogalmazott. A politikus arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban több politikai vezető ellen követtek el merényleteket, ezért különösen veszélyesnek tartja az ilyen jellegű fenyegetéseket a közéletben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!