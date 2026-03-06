Menczer Tamás: „Orbán halott ember” – fenyegető üzenetet kapott egy tiszás kommentelőtől

„Nem félünk a fenyegetéstől”

Menczer Tamás a videóban azt mondta, hogy szerinte Zelenszkij célja Magyar Péter hatalomba segítése, és úgy véli, Ukrajna mindent megtesz azért, hogy Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon.

Nem félünk a fenyegetéstől, nem félünk a zsarolástól. Magyarországot meg fogjuk védeni, és megakadályozzuk azt, hogy az ukránok embere kormányra kerüljön”

– fogalmazott. A politikus arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban több politikai vezető ellen követtek el merényleteket, ezért különösen veszélyesnek tartja az ilyen jellegű fenyegetéseket a közéletben.