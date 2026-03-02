– Ötmillió forintot keresett a tiszás Bujdosó Andrea a hétvégén a Shell-részvényein. Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket, aztán Iránban kitört a háború – kezdte legújabb videóját Menczer Tamás a Fidesz-KDNP politikai igazgatója.

Menczer Tamás Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Bujdosó Andrea meg a hétvégén ült otthon, számolta a Shell-részvényeit, és ezeken a részvényeken 5 millió forintot keresett 2 nap alatt. Az nem rossz. Mennyit kereshetett Kapitány István? Zelenszkij és a Tisza merényletet hajt végre Magyarország ellen a Barátság vezeték elzárásával

– emelte ki, majd hozzátette: „És ezen a merényleten még jól is keresnek. Április 12-én zavarjuk el őket! ”

Mint ismert, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly. Magyar Péter mindeddig egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, ezért egyértelmű, hogy Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt elnöke összejátszik.