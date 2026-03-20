Menczer Tamás

Menczer Tamás: Húsvétig megtisztítjuk Pátyot a kábítószer-kereskedőktől

A Pátyon kialakult helyzetre reagálva jelentette be a választókerület kormánypárti jelöltje, hogy egyeztetve a kormány illetékes tagjaival, a várost megtisztítják a kábítószer-kereskedőktől. Menczer Tamás ígéretét a közösségi oldalán tette közzé.
Menczer Tamás kommunikációs igazgató egyeztetett Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium miniszterhelyettesével és Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkárral a pátyi kábítószer-kereskedőkkel kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy a rendőrségi munka már zajlik, amit Pintér miniszter úr felügyel.

Menczer Tamás bejelentése szerint, már zajlik a rendőrségi munka, hogy Pátyot megtisztítsák a kábítószer-kereskedőktől (Fotó: Unsplash)

Menczer Tamás szerint ennek mindenki örülni fog

kivéve a kábítószer-kereskedőket és a Kutyapártot. De ez nem baj. Hajrá, Páty! Hajrá, Budakörnyéke!

 

 

