Kéri László szívesebben látná Zelenszkijt Magyarország élén – Menczer Tamás reagált

Nyíltan kimondták, amit eddig is tudtunk; Magyar Péter körei inkább Zelenszkijt látnák Magyarország élén, mint Orbán Viktort. Menczer Tamás hozzáfűzte gondolatait Kéri László bődületes elszólásához.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben Kéri László egyértelmű kijelentést tesz: szerinte inkább Volodimir Zelenszkij vezesse Magyarországot, mint Orbán Viktor. A felvétel újabb bizonyítéka annak, hogy a Tisza Párt környezetében nyíltan megjelent az ukrán érdekek képviselete.
Menczer Tamás: Már a látszatra sem adnak!
A Radnai Márk által „első tiszásnak” nevezett Kéri László azt akarja, hogy Orbán Viktor helyett Zelenszkij vezesse Magyarországot! Ezzel azt is bevallja, hogy a Tiszát az ukrán elnök irányítja. Ez a Tisza.
– fűzte a videóhoz a Fidesz kommunikációs igazgatója.
